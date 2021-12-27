Какие выплаты и кому планируются в России в 2022 году

Из года в год в России увеличиются размеры социальных пособий и выплат. По традиции в Новом 2022 году они коснутся пенсионеров и семей с детьми. Дополнительные средства выплатит государство и борющимся с коронавирусом медикам. Новые цифры зависят от инфляции, а также размера прожиточного минимума.

Пенсионеры

С 1 января страховые пенсии по старости проиндексируют на 5,9%. Повышение коснется неработающих пенсионеров. Если на иждивении у пенсионера есть ребенок, то и выплаты на него также увеличатся на процент инфляции. На столько же увеличится пенсия у имеющих северный и сельский стаж, а также тех, кто отметит перешагнет порог 80-летия.

Вырастет с Нового года и стоимость одного пенсионного балла — теперь показатель составит 104,69 рублей. При этом размер фиксированной части пенсии будет равен 6 401 рублей.

Чуть позднее, с 1 апреля подрастут социальные пенсии. Их проиндексируют пропорционально росту прожиточного минимума — на 7,7%.

Рассчитывать на выплату в пять тысяч рублей смогут пожилые граждане, у которых пенсия составляет меньше установленного в регионе прожиточного минимума.

Семьи с детьми

Оформить пособие на ребенка до полутора лет сможет один из родителей, который оставил работу и заботится о малыше. Сумма составит 40% от зарплаты, которую родитель получал в последние два года.

Отмечается, что минимальный размер ежемесячной выплаты на ребенка с 1 февраля составит 7 493 рубля. Сумма максимальной выплаты — 31 282 рубля.

Граждане с низким доходом смогут рассчитывать на получение пособия от государства на детей до трех лет. Средний размер пособия по регионам страны составляет примерно 12 тысяч.

Из нововведений — пособие для семей с детьми в возрасте от трех до семи лет. В будущем году оно составит более шести тысяч, а если сумма не поможет достичь прожиточного минимума, то и она подрастет.

Поможет государство и неполным семьям. На их поддержку из бюджета дополнительно выделят 13,8 млрд рублей — выплаты будут ежемесячными.

Единовременное пособие при рождении ребенка увеличится до 19 981 рублей. Минимальный размер пособия по беременности и родам составит 58 878 рублей, при осложненных родах — 65 607 рублей.

Выплаты медикам

В 2022 году врачи продолжат получать так называемые ковидные выплаты. С инициативой выступил российский президент Владимир Путин. Специальные социальные выплаты получат и медики, контактирующие с больными коронавирусом, и оставшиеся на работе в выходные и праздничные дни с 31 декабря по 9 января. Сумму выплатят в двойном размере.

Материнский капитал

Больше полумиллиона — 503 тысяч рублей — такова сегодня в России сумма материнского капитала на первого ребенка. Выплата на второго составляет 665 тысяч рублей. Получить ее можно только в случае, если за первого ребенка мама выплату не получала.

Сумма сертификата на второго малыша в случае уже полученного на первого составит почти 162 тысячи рублей.

Региональные выплаты

В будущем году в Москве вырастет уровень социального стандарта для жителей столицы, зарегистрированных не менее десяти лет назад. Он вырастет до 21 193 рублей. Кроме того, на 4,8% проиндексируют размеры единовременных и ежемесячных социальных выплат.

Неработающим пенсионерам, у которых доход не достигает величины прожиточного минимума, продолжат получать социальную доплата к пенсии, которая также будет увеличена в 2022 году, пишет агентство «Прайм».

Ранее 5-tv.ru рассказывал, кому положена двойная пенсия перед Новым годом.