«Неправильно исполняю»: за что Окуджава ненавидел Пугачеву

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Ника Шумерская
Ника Шумерская Райтер редакции сайта Пятого канала Инстаграм 1 502

Актер Смехов рассказал, за что Окуджава ненавидел Пугачеву

«Неправильно исполняю»: за что Окуджава ненавидел Пугачеву

Фото: www.globallookpress / Lev Ilyin

О конфликте барда и Примадонны актер Вениамин Смехов рассказал в интервью Борису Корчевникову.

Актер Вениамин Смехов рассказал, что известнейший в России бард Булат Окуджава ненавидел певицу Аллу Пугачеву. Об этом он рассказал в интервью Борису Корчевникову.

Как рассказал артист, готовясь к 60-летию Булата Окуджавы, супруга и сын популярного барда решили сделать творческий подарок юбиляру — документальный фильм, состоящий из пожеланий друзей и коллег. На «мушкетера» была возложена миссия позвонить Примадонне и попросить ее поучаствовать в съемках видеопоздравления.

«Этого быть не может, он меня ненавидит за то, что я какую-то строчку Мандельштама неправильно исполняю», — вспомнил Смехов переговоры с Пугачевой.

Убедить Аллу Борисовну сумела супруга поэта. В итоге Пугачева снялась в фильме, исполнив новую песню про осень.

«Она очень красиво разоделась, села за рояль, замечательно произнесла речь по поводу того, кто для нас Булат Окуджава», — рассказал артист.

Уже во время юбилея, с восторгом просматривая все поздравления, при появлении на экране Пугачевой Булат Окуджава внезапно замолчал, сумев выдавить:

«Как вы ее уговорили? — и добавил. А можно мне еще раз посмотреть Пугачеву?»

Смехов добавил, что теперь всегда при встрече с Примадонной вспоминает эту историю. По его словам, пусть Алла Борисовна и часто слышала гром аплодисментов, но такого успеха, чтобы ее попросил на бис Окуджава не имела никогда.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как изменились исполнитель роли Атоса Вениамин Смехов и другие актеры фильма «Д’Артаньян и три мушкетера».

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