Отец Инны Маликовой назвал размер ее пенсии, выбитой через суд в 44 года

Народный артист России Юрий Маликов рассказал, что пенсия его 44-летней дочери Инны составит около 17 тысяч рублей. На днях стало известно, что исполнительница через суд добилась страховых выплат, положенных ей законом за счет большого трудового стажа и звания заслуженной артистки РФ.

Реакция на новость была неоднозначной. Публика наводнила сеть гневными комментариями, мол, семья Маликовых и так не бедствует, а им еще и пенсию подавай. К слову, именно папа помог певице решить бюрократические вопросы: Пенсионный фонд ответил на ее заявление отказом, поэтому пришлось обращаться в суд.

Осуждения со стороны пользователей сети Юрий Маликов не понимает. Его дочь работает на эстраде с 16 лет и имеет полное право претендовать на законные льготы, как и любой россиянин. Сам руководитель ВИА «Самоцветы» стал получать пенсию после 20 лет стажа, его супруга — в 37 лет как артистка балета. Маликов посоветовал хейтерам ознакомиться с законодательством, не завидовать и не считать чужие деньги. К тому же небольшие.

Instagram @innamalikova

«У меня пенсия по старости около 17 тысяч рублей! Нет никаких десятков тысяч, как привыкли все думать. А я всю жизнь на сцене. И у Инны такие же выплаты примерно будут», — сказал Юрий Федорович изданию Woman.ru.

Как отметил Маликов, жизнь работника сцены только кажется красивой и безобидной. Очень часто артистов приглашают выступать, но бесплатно. А дочь Инна еще и заботится о других, занимается благотворительностью. Пару раз в месяц певица везет подарки подопечным из дома престарелых, но не кичится этим и не рассказывает в интервью. Обижаться на Маликову и завидовать ей просто нет причин, считает ее отец.

Ранее 5-tv.ru публиковал мнение музыканта Андрея Губина о раннем выходе на пенсию Инны Маликовой.