Не повторяйте этого дома! Тиктокеры показали, как не надо готовить «Оливье»

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Оксана Тарасова
Оксана Тарасова Оксана Тарасова Журналист, копирайтер Инстаграм Вконтакте Фейсбук Эксклюзив 6 579

Блогеры Гарик Абдразаков и Кирилл Фокин-Сазонов показали, как не надо готовить «Оливье»

Фото, видео: 5-tv.ru

На импровизированной кухне звезды соцсетей решили продемонстрировать свои кулинарные навыки, но что-то пошло не так…

Видеоблогеры и тиктокеры Гарик Абдразаков и Кирилл Фокин-Сазонов приготовили самый праздничный и новогодний салат «Оливье». Ну как приготовили, попытались. Не очень удачно. Даже очень неудачно, но парней это не огорчило — накануне главного дня в году ничто не может испортить настроение, а закуски можно купить и готовые.

Явно нечасто бывающие на кухне ребята вспомнили, как шинковали «Оливье» их мамы, вооружились ножами и досочками, приступили. На первом же шаге — нарезке корнишонов — появилась проблема. Абдразаков, оказывается, не умеет открывать банки с маринадами! Благо, друг помог. Кубики из огурцов удались, из докторской колбаски тоже. Дальше блогеры не продвинулись — увлеклись взаимными острыми шутками и размечтались о празднике.

Взяв по контейнеру с уже готовым и заправленным салатом, Абдразаков и Фокин-Сазонов пожелали своим зрителям и всем россиянам счастливого 2022 года — успехов, здоровья, радости и много-много подарков!

Ранее 5-tv.ru публиковал рецепт экзотического десерта к новогоднему столу — бисквитного торта «Манго-клубника». Кулинарный блогер Милана Мелькумова, в отличие от коллег, рассказала о процессе приготовления и показала его так подробно, что справится и ребенок. В магазин за готовым точно идти не придется!

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