Делу время, потехе час! Китайский совет дня на среду, 29 декабря
Сегодня все энергии будут неподвижны. Ничего важного сделать не получится, поэтому лучше всего посвятить день двум занятиям.
Фото: 5-tv.ru
5-tv.ru публикует прогнозы Татьяны Бендзь (Tanya Bendz), основанные на древней китайской системе «Бацзы». К чему рекомендует готовиться китайская система «Восьми иероглифов судьбы» в среду, 29 декабря?
В среду лучше всего сделать передышку. Все равно энергии дня неподвижны. Ничего важного и нужного сделать не удастся.
Особенно не стоит ходить по больницам — как посещать больных, так и лечиться самим. Есть вероятность, что такие походы не принесут ничего, кроме ухудшения самочувствия.
Лучшая стратегия на день — заняться рутиной и несуетливым отдыхом. Побродите на природе, пройдитесь пешком вместо поездки на транспорте, вдоволь наговоритесь с друзьями.
Ранее 5-tv.ru подробно рассказывал о том, что такое китайская астрология Бацзы и как правильно читать прогнозы. Те, кто смог рассчитать свою карту, могут ознакомиться с китайским гороскопом на текущую неделю.
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