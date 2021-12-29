Делу время, потехе час! Китайский совет дня на среду, 29 декабря

5-tv.ru публикует прогнозы Татьяны Бендзь (Tanya Bendz), основанные на древней китайской системе «Бацзы». К чему рекомендует готовиться китайская система «Восьми иероглифов судьбы» в среду, 29 декабря?

В среду лучше всего сделать передышку. Все равно энергии дня неподвижны. Ничего важного и нужного сделать не удастся.

Особенно не стоит ходить по больницам — как посещать больных, так и лечиться самим. Есть вероятность, что такие походы не принесут ничего, кроме ухудшения самочувствия.

Лучшая стратегия на день — заняться рутиной и несуетливым отдыхом. Побродите на природе, пройдитесь пешком вместо поездки на транспорте, вдоволь наговоритесь с друзьями.

Ранее 5-tv.ru подробно рассказывал о том, что такое китайская астрология Бацзы и как правильно читать прогнозы. Те, кто смог рассчитать свою карту, могут ознакомиться с китайским гороскопом на текущую неделю.