Делу время, потехе час! Китайский совет дня на среду, 29 декабря

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Татьяна Бендзь
Татьяна Бендзь Автор прогнозов Бацзы 4 788

Сегодня все энергии будут неподвижны. Ничего важного сделать не получится, поэтому лучше всего посвятить день двум занятиям.

Делу время, потехе час! Китайский совет дня на среду, 29 декабря

Фото: 5-tv.ru

5-tv.ru публикует прогнозы Татьяны Бендзь (Tanya Bendz), основанные на древней китайской системе «Бацзы». К чему рекомендует готовиться китайская система «Восьми иероглифов судьбы» в среду, 29 декабря?

В среду лучше всего сделать передышку. Все равно энергии дня неподвижны. Ничего важного и нужного сделать не удастся.

Особенно не стоит ходить по больницам — как посещать больных, так и лечиться самим. Есть вероятность, что такие походы не принесут ничего, кроме ухудшения самочувствия.

Лучшая стратегия на день — заняться рутиной и несуетливым отдыхом. Побродите на природе, пройдитесь пешком вместо поездки на транспорте, вдоволь наговоритесь с друзьями.

Ранее 5-tv.ru подробно рассказывал о том, что такое китайская астрология Бацзы и как правильно читать прогнозы. Те, кто смог рассчитать свою карту, могут ознакомиться с китайским гороскопом на текущую неделю.

-6° Атмосферное давление 763 мм рт. ст.
Относительная влажность 86%
73.50
0.27 83.22
0.28
Делу время, потехе час! Китайский совет дня на среду, 29 декабря

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