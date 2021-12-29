Литры вина и суши: Николаев показал архивное новогоднее фото с Пугачевой и Крутым с густой шевелюрой

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Оксана Тарасова
Оксана Тарасова Оксана Тарасова Журналист, копирайтер Инстаграм Вконтакте Фейсбук 5 926

Игорь Николаев показал архивное новогоднее фото с Пугачевой и Крутым

Литры вина и суши: Николаев показал архивное новогоднее фото с Пугачевой и Крутым с густой шевелюрой

Фото: globallookpress / Pravda Komsomolskaya

Артистов связывают десятилетия творческой работы и дружба. Композитор рассказал о веселых и беззаботных гастролях в США.

Народный артист РФ, композитор Игорь Николаев показал архивное фото новогоднего застолья с Аллой Пугачевой, Игорем и Ольгой Крутыми и ныне покойным Александром Кальяновым. Звезды запечатлены за наскоро собранным праздничным столом.

На нем фрукты, суши и роллы в пластиковых контейнерах, несколько бутылок спиртного и сигареты Marlboro — все символы зажиточности из 90-х и начала нулевых. У Крутого вместо привычной лысины черные густые волосы и брови, от которых дамы в комментариях млели. Николаев, вероятно, включил таймер и едва успел в кадр — так и застыл в нем, наклонившись с довольной улыбкой. Серьезной выглядит Алла Пугачева — с рыжей челкой над строгими глазами.

В этой компании друзей и творческих союзников, знающих друг друга десятки лет, был и Александр Кальянов. В 2020 году он ушел из жизни на 74-м году. Николаев трогательно вспоминает его в социальных сетях. Из-за заразительной улыбки музыканта, многим он показался похожим на Александра Ревву. Молодые артисты, вероятно, не раз отмечали Новый год на гастролях. На этом фото они в США.

Instagram @igor_nikolaev_music

«Судя по елочке на балкончике, это новогодние деньки на майамщине где-то в конце прошлого века! Эх, хорошо было, весело и беззаботно! Но сейчас, друзья, ничем не хуже! Жизнь продолжается! С оптимизмом смотрим в новый 2022-й» — подписал фото Игорь Николаев.

«А годы летят, наши годы, как птицы, летят… С наступающим, Игорек! Удачи в новом году!» — ответил композитору Игорь Крутой.

«Какая фоточка! Обалдеть! С наступающим!» — подивился Леонид Агутин.

«Молодые, красивые!» — добавила Анита Цой.

«Артур Пирожков (по центру) почти не изменился», — пошутил продюсер Антон Коробков-Землянский.

Ранее, как сообщал 5-tv.ru, актер Вениамин Смехов рассказал о ненависти известнейшего российского барда Булата Окуджавы к Алле Пугачевой. Одна неверно спетая строчка стала причиной серьезного противостояния звезд, которое было преодолено самым неожиданным образом в день рождения Окуджавы.

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