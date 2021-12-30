Что принц Уильям подарил на Рождество своим детям и Кейт Миддлтон

В этом году чете Кембриджей не удалось объединиться за одним столом с королевой Елизаветой II, поэтому они отметили торжество в узком семейном кругу.

Принц Уильям редко поощряет своих детей ценными подарками, однако его жена Кейт Миддлтон всегда удостаивается дорогих презентов. В честь Рождества коллекция драгоценностей королевской особы пополнилась браслетом. В какую сумму обошлось украшение для наследника короны — остается загадкой, рассказало издание People.

Дети же наследного принца получают подарки сугубо за свои увлечения. Так восьмилетнему Джорджу достался походный набор, в который входит палатка, две рации и фонарик. Трехлетний Луи получил шведскую стенку из-за своей любви к скалолазанию. Шестилетняя Шарлотта же унаследовала страсть своей матери к фотографии, поэтому ей вручили детскую камеру.

Семье принца в этом году не удалось воссоединиться с Королевой Елизаветой II из-за обострения в стране ситуации с коронавирусом. Поэтому Уильям вместе со своей семьей провел главный британский праздник дома. По неподтвержденной информации, наследник престола весь день играл со своими детьми, а Кейт Миддтон готовила блюда для праздничного стола.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Меган Маркл и принц Гарри сильно разочаровали королеву Елизавету II.