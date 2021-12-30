Что принц Уильям подарил на Рождество своим детям и Кейт Миддлтон

|
Артем Зайцев
Артем Зайцев Райтер редакции сайта Пятого канала 1 008

Принц Уильям вручил трогательный подарок Кейт Миддлтон на Рождество

Что принц Уильям подарил на Рождество своим детям и Кейт Миддлтон

Фото: www.globallookpress.com / Pool via Keystone Press Agency

В этом году чете Кембриджей не удалось объединиться за одним столом с королевой Елизаветой II, поэтому они отметили торжество в узком семейном кругу.

Принц Уильям редко поощряет своих детей ценными подарками, однако его жена Кейт Миддлтон всегда удостаивается дорогих презентов. В честь Рождества коллекция драгоценностей королевской особы пополнилась браслетом. В какую сумму обошлось украшение для наследника короны — остается загадкой, рассказало издание People.

Дети же наследного принца получают подарки сугубо за свои увлечения. Так восьмилетнему Джорджу достался походный набор, в который входит палатка, две рации и фонарик. Трехлетний Луи получил шведскую стенку из-за своей любви к скалолазанию. Шестилетняя Шарлотта же унаследовала страсть своей матери к фотографии, поэтому ей вручили детскую камеру.

Семье принца в этом году не удалось воссоединиться с Королевой Елизаветой II из-за обострения в стране ситуации с коронавирусом. Поэтому Уильям вместе со своей семьей провел главный британский праздник дома. По неподтвержденной информации, наследник престола весь день играл со своими детьми, а Кейт Миддтон готовила блюда для праздничного стола.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Меган Маркл и принц Гарри сильно разочаровали королеву Елизавету II.

-9° Атмосферное давление 757 мм рт. ст.
Относительная влажность 79%
74.29
0.64 84.07
0.87
Что приготовить на Новый год для привлечения удачи

Последние новости

23:13
Врач объяснила, почему опасно летать в самолете с насморком
22:59
Директор Хлебниковой опроверг ее выписку под Новый год: «Будет в больнице»
22:45
Аналитик спрогнозировал курсы доллара и рубля на 2022 год и дал совет
22:30
Путин подписал закон об отмене обязательного техосмотра
22:16
Врач объяснила, как бесплодной Валюшкиной удалось дважды забеременеть
22:02
Бастрыкин обратится к генпрокурору из-за приговора по делу о насилии в детдоме

Сейчас читают

Врач объяснила, как бесплодной Валюшкиной удалось дважды забеременеть
Только не под «холостой Луной»: Астролог назвала худшие дни января 2022 для зачатия, женитьбы и новых дел
Полная несовместимость: какие пары знаков зодиака никогда не полюбят друг друга
Какие выплаты и кому планируются в России в 2022 году

Новости Lentainform

Загрузка...

Новости СМИ2

Интересные материалы

Звезда Битвы экстрасенсов рассказала о грядущем 2022 годе
Для кого 2022-й станет переломным годом
Гороскоп на 2022 год для всех знаков зодиака
Китайский гороскоп для всех знаков на 2022 год