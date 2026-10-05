Никто их не узнает? Какую фамилию дети Кейт Миддлтон и принца Уильяма используют в школе

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Диана Кулманакова
Диана Кулманакова 444 0

Раньше Джордж, Шарлотта и Луи были известны одноклассникам под другой.

Какая фамилия у детей Кейт Миддлтон и принца Уильяма

Фото: www.globallookpress.com/Pool / i-Images

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Дети Кейт Миддлтон и принца Уильяма используют в школе фамилию Уэльс

Дети принца Уильяма и Кейт Миддлтон обходятся в школе без королевских титулов. Одноклассники называют их Джордж Уэльс, Шарлотта Уэльс и Луи Уэльс. Об этом сообщает HELLO!

Такая фамилия связана с титулами родителей. Уильям и Кейт стали принцем и принцессой Уэльскими после смерти королевы Елизаветы II в сентябре 2022 года.

До этого, когда супруги носили титулы герцога и герцогини Кембриджских, их дети использовали в прежних школах фамилию Кембридж.

Аналогичного подхода в школьные годы придерживались сами Уильям и Гарри. Оба представлялись под фамилией Уэльс — по титулу своего отца Чарльза.

В новом учебном году 13-летний Джордж начал обучение в Итонском колледже. Родители сопровождали его в первый день, 8 сентября. Принц поселился в одном из 25 пансионов на территории учебного заведения.

Его младшие сестра и брат остались в подготовительной школе Лэмбрук в Беркшире, недалеко от семейного дома Форест-Лодж в Виндзоре. По данным издания, 11-летняя Шарлотта учится в седьмом классе, а восьмилетний Луи — в четвертом.

Итон знаком и предыдущему поколению семьи. Уильям поступил туда в 1995 году и учился пять лет, а Гарри присоединился к нему через три года.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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