В Москве экс-подполковник МВД попал в больницу с отравлением таллием

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Егор Измалкин
Егор Измалкин Журналист Эксклюзив 2 451

Мужчина находится токсикореанимации.

В Москве экс-подполковник МВД попал в больницу с отравлением таллием

Фото: Depositphotos / chikennnsem@gmail.com

Экс-подполковник МВД Александр Горбунов из Москвы оказался в больнице из-за отравления радиоактивным веществом. Об этом стало известно 5-tv.ru.

Мужчина поступил в институт имени Склифосовского. Чувствовать себя плохо он начал себя еще в ноябре, но его состояние критически ухудшилось 29 декабря.

Ok.ru

Горбунов сдал анализы, и оказалось, что в его в моче и волосах содержится таллий — металл, который входит в Федеральный регистр потенциально опасных химических и биологических бытовых веществ. Для человека он является сильнодействующим ядом. В данный момент экс-подполковник токсикореанимации.

Известно, что подполковник уволился из МВД несколько лет назад. В последнее время занимался бизнесом.

Ранее 5-tv.ru писал о том, как в Ростовской области двое детей семи и восьми лет скончались после этого отужинали свининой.

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