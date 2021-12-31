Нет отекам! ТОП-4 способов для сохранения красоты лица в праздники

Дерматолог Инесса Олийниченко раскрыла секреты избавления от утренних отеков и тусклого цвета лица.

На новогоднем столе — обилие вкусных, жирных, острых и деликатесных блюд, и алкоголь льется рекой. А если примешивается вредное воздействие никотина, осушающее воздействие отопления, нарушение питьевого баланса и режима сна, можно представить, какую колоссальную нагрузку ощущает нежная женская кожа в Новый год.

Пиршество живота вечером нередко заканчивается огорчением из-за отражения в зеркале наутро. Многим знакомы отекшее лицо, потускневший цвет кожи и стянутость щек. Советы для восстановления красоты лица в беседе с 5-tv.ru дала врач-косметолог, дерматолог Инесса Олийниченко.

Утренние отеки

Если у вас есть склонность к отекам, то рекомендован курс микротоковой терапии — достаточно будет двух-трех процедур. Также ваш организм отзовется благодарностью на курс мануального или лимфодренажного массажа.

Отлично зарекомендовали себя гелевые маски для лица и гелевые патчи в области глаз. Для достижения максимального эффекта средства стоит накануне положить в морозильную камеру и использовать их утром. Это окажет увлажняющее и лимфодренажное действие, подчеркнула косметолог.

Высыпания на лице

Чтобы уменьшить проявление высыпаний на лице, рекомендуется регулярно очищать кожу. При этом эксперт напомнила об обязательном демакияже после вечеринки. А утром кожа лица скажет вам «спасибо» за пилинг: он может быть как легким — с привычными для вас ингредиентами; так и ферментным — с использованием угля или магния.

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Тусклый серый цвет лица

«Накануне торжества в домашних условиях используйте сыворотки с антиоксидантами, рекомендован прием витамина C — не менее 500 миллиграммов в сутки», — подчеркнула врач-дерматолог, добавив, что нелишним будет продолжить использование сыворотки и после праздника.

Быстро восстановить свежий сияющий цвет лица позволит курс антиоксидантной мезотерапии, а насытить кожу кислородом помогут регулярные прогулки на свежем воздухе.

Обезвоженная кожа

Если вы страдаете от обезвоженной кожи, то стоит пустить в ход насыщающие влагой средства: увлажняющие сыворотки с гиалуроновой кислотой, а также любые увлажняющие маски.

Если не успели подготовить кожу к праздникам, то восстановиться после них вам помогут одна-две процедуры биоревитализации. Они обеспечат стойкий и качественный эффект.

Для домашнего ухода отлично подходят экспресс-маски с укрепляющим действием, в особом почете — карбокси маски, которые обеспечат микроциркуляцию кожи и окажут детокс-действие.

Стоит обратить внимание, советует эксперт, на альгинатные маски: они обладают увлажняющим и лифтинг-эффектом.

Среди общих рекомендаций, которые дала врач, стоит придерживаться двух ключевых моментов: как можно быстрее восстановить режим сна и восполнить водный баланс. Для этого нужно пить не менее полутора литров воды в сутки.

Кроме того, желательно уменьшить потребление жирной и сладкой пищи, придерживаться ограничений в еде в течение не менее чем двух недель после пиршества. Накануне воздержитесь от алкоголя натощак, а перед самим застольем используйте ферменты, перед сном нужно принять активированный уголь. Это позволит организму быстро восстановиться и увидеть красивое лицо в зеркале утром.

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