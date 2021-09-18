Врач сравнила хирургический и косметологический методы быстрой коррекции фигуры

В погоне за красивой фигурой и ровным овалом лица многие обращаются к специалистам, которые обещают сделать из ваших расплывшихся форм точеную статуэтку. Предлагаются различные методики борьбы с жировыми отложениями, в том числе хирургическим и химическим методом. Какую из них выбрать, чтобы и результатом остаться довольной, и здоровью собственному не навредить?

Врач-косметолог Инесса Олийниченко эксклюзивно для 5-tv.ru сравнила эффективность популярных процедур для быстрой коррекции фигуры.

Существует несколько методик по коррекции жировых отложений. Это инъекционная липолитическая мезотерапия, аппаратный криолиполиз и хирургическая липосакция, причем их эффективность перечислена в порядке возрастания. Начнем с легкой артиллерии.

Липолитическая мезотерапия

Когда толщина жировой складки не более двух сантиметров, и имеются именно локальные жировые отложения, например, в подподбородочной области, в области живота, боковые части тела, внутренняя поверхность плеч и бедер, косметологи прибегают к липолитической мезотерапии.

Для лица и тела — разные препараты. Если для тела применяются прямые липолитики, способные разрушить жировую ткань, то для лица специалисты используют препараты, которые именно уменьшают объем жировой клетки, выводя впоследствии содержимое из организма.

Эксперт объяснила, почему для лица не применяются прямые липолитики, разрушающие жировую ткань.

«Это каркас, на котором держится наша кожа. Если мы уберем избыточные жировые отложения на лице в большом объеме, оно будет выглядеть осунувшимся, усталым, поэтому именно лимфодренажная методика для лица является наиболее распространенной», — отметила дерматолог.

Противопоказанием к мезотерапии являются болезни печени, желчевыводящей системы, желчнокаменная болезнь. Это объясняется тем, что образовавшиеся продукты распада жировой ткани выводятся через лимфатическую систему и печень. Кроме того, эта процедура не проводится при беременности, кормлении грудью и обострении тяжелых хронических заболеваний.

Аппаратный криолиполиз

Второй по эффективности — аппаратный криолиполиз, он применяется, если жировая ткань присутствует в большем количестве, толщиной не менее трех сантиметров.

Принцип действия: аппарат засасывает толщу жировой ткани вместе с кожей, а разрушение идет за счет очень низких температур, при этом продукты распада будут также выводиться через печень или лимфатическую систему.

Эффект вы увидите уже после одной-двух процедур.

«В отличие от мезотерапии, криолиполиз дает более быстрый эффект: здесь одна-две процедуры, а мезотерапия — это от трех до восьми процедур, один раз в две-четыре недели», — обозначила сроки эксперт.

Хирургическая липосакция

Менее востребованная, чем аппаратные и инъекционные методики из-за степени вмешательства: это все-таки хирургия, наркоз и скальпель. Однако самая действенная, по мнению специалиста.

«Хирургическая липосакция, или липоскульптура, наверное, одна из самых эффективных процедур: она позволяет именно смоделировать тело, убрать навсегда избытки жировой ткани и добавить, например, собственную жировую ткань в те места, где имеется ее недостаток», — прокомментировала Инесса Олийниченко.

Хотя результат — очень качественное моделирование тела, тем не менее реабилитационный период, ношение компрессионного белья делают эту методику менее популярной.

К каждой из трех проанализированных процедур есть свои показания. Каждый может сам выбрать, какая из методик больше ему подходит, а вот последнее слово необходимо оставить за врачом: только он компетентен назначить препарат, исходя из толщины жировой ткани, вашего образа жизни, возраста и состояния здоровья.

Как ранее писал 5-tv.ru, врач развенчала мифы о пользе гимнастики для лица.