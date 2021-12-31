Гороскоп правителей: какими лидерскими качествами обладает каждый знак зодиака

Ни для кого не секрет, что стать настоящими правителем может далеко не каждый. В человеке должны быть заложены уникальные качества, которые помогут располагать своих подчиненных к себе и налаживать дипломатические связи. Именно поэтому только представителям определенных знаков зодиака суждено стать великими царями, президентами или мировыми лидерами.

Овен

Овны обожают быть в центре внимания. Они обладают такими ценными качествами как упорство, сообразительность, хитрость и обаятельность. Благодаря этому они легко входят в доверие других людей.

Под этим знаком родились: королева Франции Екатерина Медичи, король франков Карл Великий, Никита Хрущев, Отто Бисмарк, Виктор Черномырдин, императрица Екатерина I.

Телец

Пожалуй, самым поразительным потенциалом к руководству обладают Тельцы. Благодаря своей эмпатичной натуре они располагают к себе людей. Тельцы всегда готовы выслушать и помочь людям. Собственное благо стоит для них на втором месте. Они всегда принимают решения, которые улучшают жизнь из подчиненных. Однако бывают и исключения.

Тельцами были: императрица Екатерина II, Владимир Ленин, Адольф Гитлер, Саддам Хуссейн.

Близнецы

Астрологи говорят, что Близнецы якобы совершенно не подходят для управления государством. Они очень трудолюбивы, но в работе обожают свободу творчества — иначе никак. Им крайне трудно сосредоточиться на одной цели, поэтому многозадачность правителя — это точно не про них. Однако, если обратиться к мировой истории, в этом можно усомниться.

Знаком зодиака Близнецы обладали: Петр I, Александр Невский, Эрнесто Че Гевара, Джон Кеннеди.

Рак

Раки отличаются своей ответственностью, однако они ненавидят нести обязательства перед массами — они просто-напросто не могут с этим справиться. И Раки это прекрасно понимают. Именно из-за отсутствия подобного качества представителям этого знака, казалось бы, не суждено стать легендарными правителями. Однако история знала не одного великого политического деятеля, родившегося под покровительством знака Рак.

Известные правители-Раки: Юлий Цезарь, Джордж Буш младший, Нурсултан Назарбаев, Андрей Громыко.

Лев

Львы обладают прекрасными лидерским потенциалом. При осуществлении работы они берут бразды правления в свои руки, стараются выделиться на фоне серой массы. Однако в этом желании управлять они упускают целую массу мелочей. Они смотрят на ситуацию как на единое целое, а ведь великие правители должны всегда учитывать все нюансы своей работы. В то же время есть и великие правители, родившиеся под этим знаком.

Правители со знаком Лев: Наполеон Бонапарт, Бенито Муссолини, Фидель Кастро, Билл Клинтон, Барак Обама.

Дева

Девы обладают хорошими способностями к управлению и обожают все держать под контролем, но они не любят, когда на них возлагают чересчур много ответственности. Девам больше нравится манипулировать. Если им не хочется что-то делать, то они всегда найдут того, кто сделает работу за них.

Знаку Девы принадлежали: Иван Грозный, Ричард (Львиное Сердце), Феликс Дзержинский, Константин Черненко.

Весы

Весы отличаются навыком потрясающих дипломатов, которые способны распространять атмосферу умиротворения и защищенности. Представители этого знака делают правильные шаги, говорят нужные слова, сглаживают острые углы. Весы демонстративно стараются соблюсти интересы всех, и способны снизить их бдительность при решении своих задач. Решившись на преобразования, родившиеся под знаком Весов стремятся довести их до конца. Более того они способны объединять разные силы ради сохранения баланса интересов.

Известные Весы: Владимир Путин, Павел I, Махатма Ганди, Маргарет Тэтчер.

Скорпион

Представители этого знака настоящие индивидуалисты, которые самостоятельно продвигают идеи и не желат ни с кем делить победу. Им сложно работать в команде. Скорпионы не доверяют людям, подозревают соратников в предательствах, интригах и прочих злонамерениях.

В то же время Скорпионы очень усердны и в своих стремлениях и всегда добиваются поставленной цели. Они способны заставить окружающих себя уважать, сделать так, чтобы они считали мнение этого знака особо ценным и значимым.

Созвездию Скорпиона принадлежат: Александр Колчак, Индира Ганди, Йозеф Геббельс, Лев Троцкий, Евгений Примаков.

Стрелец

Стрельцы решительны и находчивы, при этом очень властные натуры. Они отличные ораторы и способны заставить окружающих себя слушать. Однако управление государством занимает столько времени и сил. Стрельцы не пойдут на это. Они как ни один другой знак зодиакального круга понимают важность отдыха. Родившиеся под покровительством Стрельца способны вдохновлять люде и вести за собой.

Стрельцами были: император Нерон, Аугусто Пиночет, Уинстон Черчиль, Иосиф Сталин, Леонид Брежнев.

Козерог

Козероги ценят покой и тишину, и казалось бы бразды правления государством не смогут дать им такой возможности, поэтому им не подойдет путь руководителя. Однако они умеют формулировать задачи и эффективно их решать в положенные сроки. Представители этого знака крайне амбициозны, честолюбивы и порой эгоистичны, так что в роли руководителя могут выбрать авторитарную модель правления. Зачастую Козероги не переносят контакты с людьми, хотя коммуницировать им необходимо, но в целом такая перспектива их раздражает.

Руководителями под знаком Козерога стали: Чингисхан, Жанна Д’Арк, Мао Цзэ-Дун, Ричард Никсон, Александр Лукашенко.

Водолей

Руководить Водолеям помогают качества вроде коммуникабельности, справедливости и изобретательности. Представители этого знака никогда не стоят на месте, они постоянно развиваются и самосовершенствуются. Водолеи непрерывно приобретают новые качества, но одно из них они все же не могут никак развить — это усидчивость. В то же время Водолеи, как правило, являются ярыми патриотами, гуманистами и карьеристами. Они умеют вести за собой.

К Водолеям принадлежали: Франклин Рузвельт, Василий Чапаев, Борис Ельцин, Василий Чапаев.

Рыбы

Рыбы по своей натуре не предрасположены к руководству, не говоря уже о правлении государством. Для них подобная рутина — это настоящий стресс, ведь принятие ежедневных важных решений так сильно выматывает. Рыбы всю жизнь стремятся выполнять более простую и свободную работу, поэтому бразды правления точно не для них.

Под знаком Рыб родились: Лаврентий Берия, Михаил Горбачев, Виктор Ющенко, Егор Гайдар.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как изменится ваша судьба по дате рождения в 2022-м году согласно древнему гороскопу друидов.