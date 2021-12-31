Легендарная k-рор группа BTS на грани распада! Чонгук намерен покинуть коллектив

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Анна Павлова
Анна Павлова Райтер редакции сайта Пятого канала 3 737

Чонгук перестал контактировать с коллегами после новостей о его уходе из BTS

Легендарная k-рор группа BTS на грани распада! Чонгук намерен покинуть коллектив

Фото: globallookpress / Efren Landaos

Стала известна предполагаемая дата, когда закончится контракт исполнителя.

Серьезные перемены грядут в составе популярной во всем мире k-рор группы BTS. Стало известно, что коллектив в ближайшее время покинет один из участников — Чонгук.

Отмечается, что исполнитель может начать сольную карьеру: за годы работы в группе у него сформировалась фанбаза, что позволяет ему заняться самостоятельным проектом.

В следующем году подходит к завершению контракт Чонгука с BTS. Фанаты ожидают, что именно этот факт и даст звезде окончательно расправить крылья. К тому же у него есть самостоятельный опыт в шоу-бизнесе — он готовит к выходу сольный альбом.

Впрочем, сам артист, судя по всему, не рад переменам и уход из группы — решение продюсеров. Знакомые с ситуацией источники рассказали, что молодой певец якобы надеялся, что остальные участники группы отстоят его перед руководством. Теперь же он закрылся в себе, затаил обиду и перестал общаться с коллегами.

globallookpress.com / ImagePressAgency

Появились слухи и об уходе из коллектива другого солиста — Тхэхёна, которого называют Ви. В случае если оба певца покинут состав, в BTS останется пять участников вместо семи, пишет издание Popcake.

Впрочем, оба музыканта пока никак не комментировали возможный уход. При этом в фанатской среде то и дело возникают разговоры, что парни не довольны решением продюсеров о будущем группы.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что запись речи участников группы BTS на сессии ГА побила рекорд по просмотрам на канале ООН.

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