Легендарная k-рор группа BTS на грани распада! Чонгук намерен покинуть коллектив
Чонгук перестал контактировать с коллегами после новостей о его уходе из BTS
Фото: globallookpress / Efren Landaos
Стала известна предполагаемая дата, когда закончится контракт исполнителя.
Серьезные перемены грядут в составе популярной во всем мире k-рор группы BTS. Стало известно, что коллектив в ближайшее время покинет один из участников — Чонгук.
Отмечается, что исполнитель может начать сольную карьеру: за годы работы в группе у него сформировалась фанбаза, что позволяет ему заняться самостоятельным проектом.
В следующем году подходит к завершению контракт Чонгука с BTS. Фанаты ожидают, что именно этот факт и даст звезде окончательно расправить крылья. К тому же у него есть самостоятельный опыт в шоу-бизнесе — он готовит к выходу сольный альбом.
Впрочем, сам артист, судя по всему, не рад переменам и уход из группы — решение продюсеров. Знакомые с ситуацией источники рассказали, что молодой певец якобы надеялся, что остальные участники группы отстоят его перед руководством. Теперь же он закрылся в себе, затаил обиду и перестал общаться с коллегами.
Появились слухи и об уходе из коллектива другого солиста — Тхэхёна, которого называют Ви. В случае если оба певца покинут состав, в BTS останется пять участников вместо семи, пишет издание Popcake.
Впрочем, оба музыканта пока никак не комментировали возможный уход. При этом в фанатской среде то и дело возникают разговоры, что парни не довольны решением продюсеров о будущем группы.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что запись речи участников группы BTS на сессии ГА побила рекорд по просмотрам на канале ООН.
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