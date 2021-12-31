2022-й по счету: Волочкова встречает Новый год с новой любовью

Звезда больших и малых театров не так давно рассталась с «мужчиной своей мечты». На горизонте замаячил кто-то новый.

Знаменитая балерина Анастасия Волочкова готовиться встречать Новый год в неожиданной компании. У звезды больших и малых театров появился новый мужчина. Его фото она показала поклонникам в Instagram.

45-летняя дива выложила снимок в объятиях накаченного высокого ухажера. Его лицо Волочкова старательно прикрыла большим стикером: чтобы лишний раз не спрашивали, кто и откуда. Судя по улыбке балерины, возлюбленный пришелся ей очень по нраву. Вот только как долго продлится новый роман — предугадать невозможно.

«В новый год с новой влюбленностью! Я всем желаю счастья!» — подписала трогательный кадр Анастасия.

Instagram @volochkova_art

Поклонники откровенно смеялись над артисткой, напоминая, что «нельзя так часто менять половых партнеров». Кто-то предполагал, что у звезды просто «большое горячее сердце». Впрочем, все так или иначе сводилось к сплошному сарказму.

«Господа, на какой срок делаем ставки?»

«Очередной любимый, 2022-й по счету!»

«Блин, вот даже слов нет нормальных. Это просто треш»,

«О, началось! Несите попкорн»

«У Насти ну очень большое сердце! В нем столько всяких помещается», — шутили юзеры.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что балерина Анастасия Волочкова посвятила пост бывшим женщинам одного из своих экс-любовниц.