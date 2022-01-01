Астропсихолог назвала даты рождения людей, которым 2022 год откроет новые возможности

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Ника Шумерская
Ника Шумерская Райтер редакции сайта Пятого канала Инстаграм Эксклюзив 20 821

Четыре затмения в новом году сильно повлияют на судьбы многих людей, одним они сулят препятствия, другим — радужные перспективы.

Фото, видео: Depositphotos / SergeyNivens; 5-tv.ru

Четыре затмения сильно повлияют на судьбы многих людей в 2022 году, одним они обещают радужные перспективы, другим — несладкий период, начиная с весны, пик напряженного периода придется на осень. Астропсихолог Ирина Булгакова эксклюзивно для 5-tv.ru обозначила сложное время для всех и перечислила даты рождения людей, которым 2022-й откроет новые возможности.

«2022 год отметится четырьмя затмениями, большим плюсом будут девять ретро-фаз различных планет, они наступят в эти же периоды следующего года и будут находиться в динамике движения достаточно активно, начиная с 15–16 мая и далее до конца года», — расшифровала астропсихолог планы небесных тел.

Период с 10 сентября по 2 октября, уверена эксперт, будет особенно сложным для всех, однако звезды одарили своим вниманием и будут помогать появившимся на свет следующие интервалы:

С 9 мая по 14 мая, с 10 июля по 16 июля, с 9 марта по 14 марта, с 11 августа по 16 августа, с 7 февраля по 12 февраля, с 12 сентября по 15 сентября, с 9 января по 13 января и с 11 ноября по 15 ноября.

«Обозначенным людям предстоят изменения по темам отношений, денег и здоровья. Будет стоять выбор: воспользоваться новыми возможностями, поменять место работы, свое отношение к окружающему, а также проявить себя в творчестве и ярко явить себя миру», — заявила специалист по звездам.

Как ранее рассказывал 5-tv.ru, астропсихолог назвала даты рождения людей, для которых 2022 год будет сложным.

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Астропсихолог назвала даты рождения людей, которым 2022 год откроет новые...

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