Астропсихолог назвала даты рождения людей, для которых 2022 год будет сложным

На судьбы многих людей в 2022 году окажут влияние сразу четыре затмения, однако год грядущий будет особенно сложным для родившихся в определенные даты. Астропсихолог Ирина Булгакова эксклюзивно для 5-tv.ru перечислила «счастливчиков», которым бы эти «понедельники взять и отменить».

«2022 год отметится четырьмя затмениями, большим плюсом будут девять ретро-фаз различных планет, они наступят в эти же периоды следующего года и будут находиться в динамике движения достаточно активно, начиная с 15-16 мая, и далее до конца года», — раскрыла астропсихолог планы небесных тел.

С 10 сентября по 2 октября, по заверению эксперта, будет особенно сложным периодом для всех жителей Земли, поэтому и рожденным в этот промежуток времени придется несладко.

«Люди, родившиеся в период с 10 сентября по 2 октября, вам предстоит большая перезагрузка ваших взглядов, способов взаимодействия с вашими деньгами, здоровьем, а также партнерских отношений. В целом, это хороший период для работы над ошибками», — отметила специалист по звездам.

Кроме того, исправление неудачного прошлого опыта рекомендовано людям, родившимся в следующие даты:

С 10 ноября по 2 декабря, с 10 июля по 2 августа, с 10 декабря по 2 января, с 10 июня по 2 июля, с 10 января по 2 февраля, с 10 мая по 2 июня и с 10 марта по 2 апреля.

Им стоит совершить внутреннюю большую работу над ошибками: для этого, рекомендует психолог, необходимо пересмотреть свой взгляд на то, что ранее казалось незыблемым: отношения, работу, а также пространство, которое, возможно, предстоит «зачистить». Изменения проявятся в переезде на новое место жительства, обретении другой работы и иных способов заработка, выстраивании партнерских отношений.

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