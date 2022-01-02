Экс-супруг Лорак и его новая избранница намекнули на скорое пополнение в семье

Бывший муж певицы Ани Лорак бизнесмен Мурат Налчаджиоглу и его невеста Лилия подогрели слухи о скором рождении ребенка. На своих страницах в Instagram они опубликовали одинаковое фото, на котором оба держат руки на животе девушки. Так традиционно позируют пары, ожидающие появления на свет малыша.

«С новым годом, спасибо за потрясающие эмоции», — прокомментировал «свое» фото 46-летний Налчаджиоглу, обращаясь к возлюбленной.

«Уверена, 2022-й будет лучше и ярче и воплотит самые заветные желания», — ответила на своей странице Лилия, словно намекая на что-то.

Instagram @muratnalca

В октябре прошлого года стало известно, что бывший супруг Ани Лорак сделал предложение руки и сердца своей молодой избраннице — 26-летней визажистке по имени Лилия. Девушка сама сообщила об этом в соцсетях, похваставшись подаренным бизнесменом кольцом.

Лорак на следующий день отреагировала публикацией, в которой продемонстрировала изумрудное кольцо стоимостью 175 тысяч рублей на своем безымянном пальце.

В браке с Налчаджиоглу певица прожила около девяти лет. В 2011-м у них родилась дочь София. Причиной развода, по слухам, стали постоянные измены со стороны мужа.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Ани Лорак пыталась наладить отношения с неверным экс-супругом ради их общей дочери.