Экс-супруг Лорак и его новая избранница намекнули на скорое пополнение в семье

|
Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала Инстаграм Фейсбук 1 025

Бизнесмен Мурат Налчаджиоглу после девятилетнего брака с певицей ушел к визажистке младше его на 18 лет.

Экс-супруг Лорак и его новая избранница намекнули на скорое пополнение в семье

Фото: Instagram @anilorak

Бывший муж певицы Ани Лорак бизнесмен Мурат Налчаджиоглу и его невеста Лилия подогрели слухи о скором рождении ребенка. На своих страницах в Instagram они опубликовали одинаковое фото, на котором оба держат руки на животе девушки. Так традиционно позируют пары, ожидающие появления на свет малыша.

«С новым годом, спасибо за потрясающие эмоции», — прокомментировал «свое» фото 46-летний Налчаджиоглу, обращаясь к возлюбленной.

«Уверена, 2022-й будет лучше и ярче и воплотит самые заветные желания», — ответила на своей странице Лилия, словно намекая на что-то.

Instagram @muratnalca

В октябре прошлого года стало известно, что бывший супруг Ани Лорак сделал предложение руки и сердца своей молодой избраннице — 26-летней визажистке по имени Лилия. Девушка сама сообщила об этом в соцсетях, похваставшись подаренным бизнесменом кольцом.

Лорак на следующий день отреагировала публикацией, в которой продемонстрировала изумрудное кольцо стоимостью 175 тысяч рублей на своем безымянном пальце.

В браке с Налчаджиоглу певица прожила около девяти лет. В 2011-м у них родилась дочь София. Причиной развода, по слухам, стали постоянные измены со стороны мужа.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Ани Лорак пыталась наладить отношения с неверным экс-супругом ради их общей дочери.

-6° Атмосферное давление 748 мм рт. ст.
Относительная влажность 86%
74.29
0.64 84.07
0.87
Меркурий в Водолее: как изменение положения планет со 2 по 26 января повл...

Последние новости

18:05
Вода убивает? Когда излишки жидкости в организме грозят летальным исходом
17:47
Экс-бойфренд Бородиной заявил, что Омарову «прилетел бумеранг» в виде измен ведущей
17:36
«Винное лицо»: как по внешности распознать любительницу выпить
17:31
В Кремле заявили о необходимости саммита «ядерной пятерки»
17:24
Как с помощью нескольких прикосновений сильно возбудить мужчину
17:05
Волочкова впервые показала лицо избранника: «Молодец, жениха увела у невесты»

Сейчас читают

Меркурий в Водолее: как изменение положения планет со 2 по 26 января повлияет на людей
Под счастливым числом: названы даты рождения людей, которым повезет в 2022 году
Магниты для порчи: какие вещи нельзя выбрасывать из дома
Какие выплаты и кому планируются в России в 2022 году

Новости Lentainform

Загрузка...

Новости СМИ2

Интересные материалы

Звезда Битвы экстрасенсов рассказала о грядущем 2022 годе
Для кого 2022-й станет переломным годом
Гороскоп на 2022 год для всех знаков зодиака
Китайский гороскоп для всех знаков на 2022 год