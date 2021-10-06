Ани Лорак отреагировала на помолвку экс-супруга, показав кольцо на безымянном пальце

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Алиса Маркова
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Марат Налчаджиоглу, который прожил в браке с певицей около девяти лет, сделал предложение руки и сердца своей молодой избраннице Лилии.

Фото, видео: globallookpress.com / Anatoly Lomokhov; Instagram @anilorak

Известная российская и украинская певица Ани Лорак не смогла пройти мимо известия от своего бывшего мужа. Марат Налчаджиоглу, который прожил в браке с артисткой порядка девяти лет, сделал предложение руки и сердца своей 26-летней избраннице Лилии.

На своей странице в Instagram народная артистка Украины очень скоро отреагировала на то, что ее экс-супруг бизнесмен решил связать себя узами брака с визажисткой. Она записала сторис, в котором показала, как пьет кофе. Однако поклонники обратили внимание на безымянный палец Ани Лорак. На нем красовалось невероятное изумрудное кольцо, стоимость которого уже оценили в 175 тысяч рублей.

Instagram @anilorak

Неужели певица тоже помолвлена? Кроме того фанатов волнует вопрос, кто подарил знаменитости дорогое украшение. Впрочем, нельзя исключать, что таким образом певица просто хотела позлить избранницу экс-супруга. Кольцо визажистки Лилии выглядит куда дешевле.

Лилия и Марат Налчаджиоглу начали встречаться весной 2020 года. Спустя год появились слухи о том, что их отношения закончились. Тогда же папарацци и поклонники заметили Ани Лорак в объятьях экс-супруга. Судя по всему, певица и бизнесмен пытались наладить отношения, но ничего не вышло.

Ани Лорак жила в браке с Маратом Налчаджиоглу около девяти лет. В 2011-м у них родилась дочь София. Причиной развода скорее всего стали постоянные измены со стороны мужа.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что старшая дочь Бориса Немцова выходит замуж.

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