Бывший муж Ани Лорак женится на 26-летней визажистке. Певица дала колкий ответ

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Артем Зайцев
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Экс-супруг Ани Лорак Марат Налчаджиоглу женится на молодой избраннице

Бывший муж Ани Лорак женится на 26-летней визажистке. Певица дала колкий ответ

Фото: Instagram @__l_i_l_i_a___

Народная артистка Украины прожила в браке с Маратом Налчаджиоглу около девяти лет. Причиной развода считаются частые измены.

Экс-супруг Ани Лорак — Марат Налчаджиоглу — сделал предложение руки и сердца своей молодой избраннице Лилии. Об этом свидетельствует свежая публикация на странице девушки в Instagram.

Instagram @__l_i_l_i_a___

Вскоре 43-летняя Лорак опубликовала на своей странице Instagram колкий ответ. Речь идет о фотографии изумрудного кольца стоимостью в 175 тысяч рублей, сообщает WMJ.RU.

Остается загадкой, кто подарил знаменитости дорогое украшение. Однако нельзя исключать, что таким образом певица хотела уколоть избранницу бывшего мужа, кольцо которой выглядит дешевле.

Instagram @anilorak

26-летняя визажистка Лилия начала встречаться с Маратом Налчаджиоглу весной 2020 года. Через год появились слухи о том, что их отношения закончились. Тогда же журналисты и поклонники заметили Ани Лорак в объятьях бывшего мужа. Однако теперь можно констатировать, что воссоединиться надолго, если они пытались, у бывших супругов не получилось.

Ани Лорак жила в браке с Маратом Налчаджиоглу около девяти лет. За время совместной жизни у пары появилась дочка София. Причиной же развода, предположительно, стали постоянные измены со стороны мужа.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что старшая дочь Бориса Немцова выходит замуж.

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