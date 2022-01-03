Запасайтесь лекарствами! График магнитных бурь на январь 2022 года

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Виктория Андреева
Виктория Андреева Виктория Андреева Журналист 6 461

Эксперты ФИАН обнародовали график магнитных бурь на начало 2022 года

Запасайтесь лекарствами! График магнитных бурь на январь 2022 года

Фото: Depositphotos / vampy1

Метеозависимых людей призывают остерегаться серьезных потрясений. А еще лучше — тщательно следить за здоровьем и поменьше испытывать себя на прочность.

Январь 2022 года станет настоящим испытанием для метеозависимых людей. По прогнозам астрономов, Землю накроют мощные магнитные бури: без лекарств и отдыха не обойтись. Специалисты лаборатории рентгеновской астрономии Солнца ФИАН составили график сложных дней — всем чувствительным к обязательному ознакомлению.

Соблюдайте осторожность!

Эксперты ФИАН утверждают, что обострение ситуации началось 2 января — уже тогда многие почувствовали себя плохо. А все из-за возмущений на светиле, которых, увы, никак нельзя избежать. В ближайшие 27 дней улучшений не намечается.

Судя по опубликованному графику, особо осторожными метеозависимым нужно быть после 9 января. Пик активности Солнца приходится на середину месяца, и люди могут страдать от целого спектра неприятных ощущений — от потери работоспособности из-за кажущейся усталости до настоящей тошноты, головокружений и высокого артериального давления.

Сообщается, что магнитосфера будет особо возбужденной с 15 по 19 января. Самая мощная магнитная буря может достигнуть отметки в четыре балла 16 января.

В период с 19 по 22 января включительно прогнозируется небольшое затишье. С 23 по 26 — вновь возрастет опасность для здоровья метеозависимых. Последние серьезные вспышки будут наблюдаться 28 и 29 января.

Tesis.lebedev.ru

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