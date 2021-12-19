Только спокойствие: врач-терапевт раскрыла способ защиты от магнитных бурь

Спокойствие, только спокойствие. Так говорил Карлсон из легендарного советского мультфильма. Кто бы мог подумать, что именно это станет главной рекомендацией для метеозависимых людей в период сильных магнитных бурь. Врач-терапевт, автор медицинских проектов Тина Петровская рассказала 5-tv.ru, как максимально оградить себя от влияния геомагнитной активности. Очередной пик солнечной активности придется на 19 декабря.

По словам эксперта, до сих пор нет научных доказательств того, что повышенная активность на Солнце, которая провоцирует магнитные бури на Земле, как-то может повлиять на здоровье и самочувствие человека.

«Внятных доказательств не существует. Чтобы исследовать это вопрос, придется поместить человека в вакуумное пространство и фиксировать по ряду критериев — оказывается ли на него воздействие или нет», — пояснила специалист.

При этом Петровская подчеркнула, что существование метеозависимых людей является неоспоримым фактом, причем, описывают они все разные симптомы.

«Когда человек знает, что он метеозависим или считает себя таковым, то при известиях о грядущей магнитной буре он начинает морально готовиться к ухудшению самочувствия. Это своего рода самовнушение: появляется тревожность, стресс и, как следствие, идет выброс адреналина и кортизола. В свою очередь уже это влияет на самочувствие — может появляться головокружение, головная боль и другие симптомы», — подробно описала работу механизма психосоматики эксперт.

Она также добавила, что нередко при исследовании метеозависимости ученые обнаруживали, что люди из-за стресса и боязни ухудшения самочувствия забывали о своей базовой терапии. Естественно, их состояние ухудшалось и это списывалось ими на магнитные бури или перепады давления.

«Поэтому, главным средством от магнитных бурь будет спокойствие. Важно продолжить заниматься своими делами, сохранить свое психическое здоровье», — порекомендовала врач.

Ранее 5-tv.ru публиковал астрологический прогноз на период пика солнечной активности — с 18 по 20 декабря.