Умер второй из братьев-близнецов Богдановых Игорь. Об этом сообщили французские СМИ, не уточняя причину смерти. Его брат Григорий «Гришка» Богданов скончался несколько дней назад — 28 декабря.

«В мире и любви, в окружении детей и семьи, ушел по направлению к свету в понедельник, 3 января 2022 года», — говорится в сообщении родственников, переданном через агента шоумена агентству France-Presse.

Братья-близнецы Григорий и Игорь Богдановы прославились благодаря роли телеведущих в передаче «2002: Одиссея будущего» в 1970-1980-х. Также на просторах интернета близнецы были известны, благодаря своим многочисленным пластическим операциям, изменившим их практически до неузнаваемости.

Отец братьев-близнецов Юрий Богданов — русский художник татарского происхождения. Во время Второй мировой войны он оказался на оккупированной территории и был отправлен на принудительные работы в Германию. Ему удалось перебраться в Испанию, а после окончания войны он обосновался во Франции. Григорий, как и Игорь, говорил на английском, французском и немецком языках, но совсем не владел русским.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о главных скандалах братьев Богдановых.