Умер второй из братьев-близнецов Богдановых Игорь
Игорь Богданов скончался через несколько дней после его брата-близнеца
Фото: www.globallookpress.com / Timm/face to face
Умер второй из братьев-близнецов Богдановых Игорь. Об этом сообщили французские СМИ, не уточняя причину смерти. Его брат Григорий «Гришка» Богданов скончался несколько дней назад — 28 декабря.
«В мире и любви, в окружении детей и семьи, ушел по направлению к свету в понедельник, 3 января 2022 года», — говорится в сообщении родственников, переданном через агента шоумена агентству France-Presse.
Братья-близнецы Григорий и Игорь Богдановы прославились благодаря роли телеведущих в передаче «2002: Одиссея будущего» в 1970-1980-х. Также на просторах интернета близнецы были известны, благодаря своим многочисленным пластическим операциям, изменившим их практически до неузнаваемости.
Ранее 5-tv.ru рассказывал о главных скандалах братьев Богдановых.
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