Трагедия Дориана Грея: ТОП-5 знаков зодиака, которые боятся приближения старости

В жизни каждого человека наступает переломный момент, когда он начинает ощущать, что привычный уклад жизни неумолимо меняется, словно против его воли. С возрастом мы приобретаем бесценный опыт и мудрость, но они не всегда спасают от тревожных мыслей о надвигающейся старости. Согласно астрологии, некоторые представители зодиакального круга чаще других впадают в панику от осознания — молодость осталась позади.

Стрелец

Представители этого знака известны своей страстью к приключениям и авантюрам. Дети огненной стихии видят смысл и радость жизни в том, чтобы открывать новое и коллекционировать яркие эмоции и впечатления. Именно поэтому для Стрельцов достижение «солидного» возраста с присущей ему умеренностью и самоуспокоенностью смерти подобно.

Рак

Любители постоянства и семейного уюта, Раки гораздо спокойнее принимают мысль о том, что молодость не может длиться вечно. Но их факт старения, без сомнения, очень расстраивает. Главным образом из-за перспективы потерять столь значимый в их жизни комфорт и удобство. Эти представители зодиакального круга с тревогой ждут перемен, связанных с возрастом и пытаются всячески «подстелить соломки» и не допустить снижения качества жизни даже на пенсии.

Скорпион

Страстные Скорпионы чаще других оказываются не готовы встретить старость. Жизненный путь Скорпионов — набитые методом проб и ошибок «шишки» ценного опыта, которого, кажется, все время недостаточно. Представители этого знака зодиака будут и в зрелом возрасте «наступать на грабли» подобно юнцам.

Водолей

Представители этого знака всю жизнь стремятся достичь идеала во всем. Для них очень важно быть самыми лучшими в своем деле, для партнера, близких и друзей. Приближение старости наводит на них ужас из-за того, что Водолеям кажется — они еще не все успели, не все доказали, не везде побывали. Быть в команде отстающих они не привыкли, поэтому изо всех сил стараются не снижать темпа и оставаться активными и бодрыми.

Близнецы

Близнецы известны своей легкостью и страстью к приключениям. Им ничего не стоит в один момент сорваться с места и отправиться навстречу новым открытиям. Именно страх лишиться элемента спонтанности в жизнь заставляет близнецов с грустью провожать каждый прожитый год. В попытке снизить градус стресса в связи с приближением старости Близнецы стараются попросту избегать мыслей о будущем.

Ранее 5-tv.ru рассказал, кому из знаков зодиака дарована вечная молодость. По мнению астрологов, эти любимцы фортуны с возрастом только больше привлекают завистливые взгляды окружающих.