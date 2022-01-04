Назван способ легкого избавления от жира на животе

Диетологи назвали пять продуктов, отказ от которых поможет избавиться от опасного висцерального жира, пишет Express.

Висцеральный жир накапливается не в подкожных слоях организма, а вокруг жизненно важных органов брюшной полости. Это часто приводит к развитию сахарного диабета, заболеваниям сердечно-сосудистой системы и повышению давления.

Главными виновниками появления таких отложений специалисты назвали рис, макароны, хлеб, выпечку и картофель.

Ряд исследований показал, что для избавления от опасного жира лучше всего подходят низкоуглеводные диеты.

Так, восьминедельный эксперимент с участием 69 добровольцев с избыточным весом показал, что люди, употребляющие небольшое количество углеводов, потеряли на 10% больше висцерального жира, чем те, кто придерживался обычных низкокалорийных диет.

При этом специалисты не рекомендовали полностью отказываться от перечисленных продуктов. Их желательно заменить на более полезные — такие, как цельнозерновой хлеб и запеченная картошка вместо жареной.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что диетолог назвала пять причин отказаться от хлеба.