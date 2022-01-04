Бьет исподтишка: Чем опасна акромегалия, которую подозревали у скончавшихся братьев Богдановых

Поклонники французских шоуменов во всем мире до сих пор пытаются раскрыть тайну их фантастической внешности.

Главной изюминкой братьев-близнецов Богдановых — известных французских шоуменов, умерших с разницей в несколько дней, — была феноменальная внешность. Некоторые черты их лиц были настолько гипертрофированы, что братьев заподозрили в обращении к услугам пластических хирургов. Однако сами Богдановы это отрицали.

По другой версии, специфическая внешность звездных братьев — следствие заболевания, связанного с нарушением функции гипофиза и называемого акромегалией. Как возникает и чем опасна эта болезнь, в комментарии 5-tv.ru рассказал врач-нейроэндокринолог, кандидат медицинских наук Юрий Потешкин.

По словам эксперта, классический внешний признак акромегалии — увеличение размера конечностей, которое возникает за счет разрастания соединительной ткани. При этом, отмечает Потешкин, данные симптомы развиваются у человека через десятилетия после появления самого заболевания, как правило, в 40-50 и больше лет.

В числе ранних внешних проявлений акромегалии врач назвал резкое повышение потоотделения, сильные головные боли не менее двух раз в месяц, обильное высыпание на теле папиллом, огрубение и снижение тембра голоса и увеличение языка, при котором у человека становится невнятной артикуляция.

В свою очередь организм реагирует на болезнь повышением уровня холестерина и артериального давления. Если эти симптомы совпали с внешними, то с большой долей вероятности у человека можно диагностировать акромегалию, подчеркивает Потешкин.

Болезнь считается достаточно редкой, однако она более распространена, чем принято думать, утверждает медик.

«Все думают, что распространенность акромегалии где-то 40 человек на миллион. На самом деле в связи с тем, что ее ранние симптомы не сильно очевидны, а поздние — увеличение рук и ног — связывают с возрастом, то это заболевание достаточно часто просто пропускают. На самом деле распространенность акромегалии, скорее всего, около тысячи человек на миллион. То есть очень часто», — заявляет Потешкин.

Он пояснил, что причиной болезни, как правило, становится соматотропинома — доброкачественная опухоль гипофиза, которая вырабатывает гормон роста. Пока опухоль маленькая, ее можно удалить и таким образом излечить человека. Однако, если болезнь вовремя не обнаружили, соматотропинома может разрастись настолько, что удалить ее будет невозможно.

«Они не угрожают жизни напрямую, они просто делают все, чтобы их было невозможно удалить. Например, опухоль может врасти в кость. Поэтому очень важно диагностировать акромегалию на ранней стадии, чтобы предотвратить врастание опухоли туда, откуда мы уже не сможем ее удалить», — заключает Потешкин.

«Должна быть грань»: хирург о том, как братья Богдановы приблизили свою смерть

Характерные изменения во внешности у братьев Богдановых начались в начале 1990-х, когда они уже прославились в качестве ведущих научно-популярного шоу «Время Х» и программы «2002: Одиссея будущего». Поклонники стали замечать, что мужчины с приятной внешностью вдруг стали превращаться в «кукол» с вытянутыми лицами, длинными подбородками, широкими скулами и толстыми губами. После этого фанаты решили, что их любимцы вставили в лица импланты и начали использовать ботокс.

Сами Богдановы всегда отрицали, что ложились под нож хирурга, однако звездный пластический хирург Тимур Нугаев считает, что у братьев на лицо чрезмерное увлечение пластическими процедурами.

28 декабря Григорий Богданов умер в возрасте 72 лет, а 3 января скончался его брат Игорь. Незадолго до этого братья были госпитализированы с диагнозом COVID-19 в реанимацию. Источники, близкие к семье умерших, сообщили, что Богдановы не были вакцинированы от коронавируса.

Ранее 5-tv.ru рассказал, почему, по мнению парапсихолога Екатерины Вишняковой, братья Богдановы умерли с разницей всего в шесть дней.