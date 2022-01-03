«Должна быть грань»: хирург о том, как братья Богдановы приблизили свою смерть

В бесконечной погоне за мифическим идеалом известные на весь мир близнецы перекроили свои лица до неузнаваемости.

Телеведущий Игорь Богданов скончался 3 января вслед за своим звездным братом Григорием, которого не стало почти неделю назад. Французские шоумены русского происхождения были известны не только участием в популярных научных передачах, но и своей страстью к пластической хирургии.

Не исключено, что именно непрерывная погоня за недостижимым идеалом ощутимо сократила жизнь братьев-близнецов. Об этом в беседе с 5-tv.ru рассказал звездный пластический хирург Тимур Нугаев.

По словам эксперта, с медицинской точки зрения, столь странные изменения во внешности знаменитостей можно было бы объяснить развитием тяжелого недуга.

«Акромегалия — это заболевание эндокринной системы, когда гормон, который отвечает за формирование костно-хрящевого скелета в большом количестве начинает вырабатываться гипофизом. В результате происходит диспропорциональное разрастание тела и лица. Кроме этого, это эндокринное нарушение, как и ряд других, значительно укорачивает продолжительность жизни человека», — объясняет Нугаев.

Однако в случае братьев Богдановых на лицо чрезмерное увлечение пластической хирургией, считает эксперт. По словам хирурга, оперативное вмешательство никогда не проходит бесследно для организма и часто приводит к осложнениям, либо провоцирует обострение хронических заболеваний. Поэтому профессиональный долг врача состоит в том, чтобы во благо пациента остановить его при желании в очередной раз непременно попасть под нож.

«Нужно понимать, что пластика — это в любом случае хирургия, с возможными рисками и осложнениями. Операция должна проводиться по очень серьезным показаниям. Должна быть какая-то разумная грань. Если доктор видит, что пациент ее переходит, он должен отказать в проведении пластических операций, исходя из банальных норм этики и морали», — считает врач.

Между тем, по данным французских СМИ, в середине декабря Богдановы были госпитализированы в госпиталь имени Жоржа Помпиду. Причем сразу в реанимацию. У них был диагностирован COVID-19. Григорий умер 28 декабря. Вскоре не стало и Игоря. По словам источников, близких к семье, братья не были вакцинированы от коронавируса.

Ранее 5-tv.ru рассказал, чем запомнились «самые могущественные» братья Богдановы.