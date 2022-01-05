Куда же спрятаться, когда штормит? Китайский совет дня на среду, 5 января

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Татьяна Бендзь
Татьяна Бендзь Автор прогнозов Бацзы 6 507

Этот день озадачит бурной сменой китайского месяца.

Куда же спрятаться, когда штормит? Китайский совет дня на среду, 5 января

Фото: 5-tv.ru

5-tv.ru публикует прогнозы Татьяны Бендзь, основанные на древней китайской системе «Бацзы». К чему рекомендует готовиться китайская система «Восьми иероглифов судьбы» в среду, 5 января?

Среда озадачит бурной сменой китайского месяца. Декабрь Металлической Крысы уползет, а на смену ему прибудет месяц Металлического Быка.

Когда меняется энергия — всегда потряхивает. Поэтому лучший совет на этот день — забраться с ногами на диван и от души насмотреться доброго новогоднего кино. И своих близких позвать не будьте.

Не стоит в среду устраивать экстремальный отдых, стоит быть внимательным на дороге и никуда не торопиться.

Ранее 5-tv.ru подробно рассказывал о том, что такое китайская астрология Бацзы и как правильно читать прогнозы. Те, кто смог рассчитать свою карту, могут ознакомиться с китайским гороскопом на текущую неделю.

+1° Атмосферное давление 741 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
74.29
0.64 84.07
0.87
Куда же спрятаться, когда штормит? Китайский совет дня на среду, 5 января

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