Отдых, отдых, и ничего кроме отдыха! Китайский гороскоп на неделю с 3 по 9 января 2022 года

5-tv.ru публикует прогнозы Татьяны Бендзь, основанные на древней китайской системе «бацзы», что в переводе значит «восемь иероглифов судьбы». Подробнее узнать про то, что такое «бацзы» можно тут .

Первая новогодняя неделя 2022 года создана для отдыха. И не только календарно, но и энергетически. На пять дней из семи прозвучит генеральная рекомендация «отдыхайте» и только к субботе тон советов плавно сменится на «подумайте о делах».

Причина такого положения дел — смена энергий. 5 января уйдет месяц Металлической Крысы. Вместе с Крысой уйдут паникерские настроения, страхи и ощущения бесполезности усилий. Мы все погрязали в этих эмоциях весь декабрь и теперь, наконец, наступит избавление. Январь же — это месяц Металлического Быка. Энергетический дубль года. Он усилит тренды 2022-го — его отголоски будут нас преследовать вплоть до нового года 4 февраля.

Понедельник, 3 января. Ян Огонь на Драконе

Яркий и бескомпромиссный день, когда с одной стороны захочется сверкать и зажигать, а с другой — погрузиться в неспешное времяпрепровождение с домашними.

Бацзы советует сосредоточиться на втором варианте — в энергиях понедельника есть указание на то, что не всем планам в этот день будет суждено сбываться.

Поскольку Огонь — стихия прозорливости и стратегического мышления, хорошо в понедельник строить планы на год грядущий. Можете устроить сессию «визуализация мечты» или обсудить с близкими то, как именно хотите провести год Водяного Тигра (который, помним, начнется только 4 февраля).

Людям со знаком Собака в карте рекомендуется в понедельник максимально расслабиться и не лезть на рожон. Иначе плохое настроение им в этот день обеспечено.

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Вторник, 4 января. Инь Огонь на Змее

Полностью огненный вторник проявит энергии понедельника, но в более мягком варианте. День идеален для продолжения праздничных гуляний, походов в театры, на концерты, выставки.

Огненная Змея, помимо прочего, знак ума и тонкости восприятия. Поэтому, если 4 января вам захочется поучаствовать в интеллектуальном шоу, милости просим — удовольствие от игры вы точно получите.

Также хорошо во вторник общаться с друзьями и близкими — день просто идеален для построения взаимоотношений с важными для вас людьми. Отличная возможность познакомиться, помириться, поднять свой авторитет в глазах других.

Не стоит планировать на вторник важные дела (вдруг захочется!) — они с большой вероятностью провалятся. День, вероятно, будет нервным для людей со Свиньей в карте. Им стоит заранее позаботиться об успокоительных.

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Среда, 5 января. Ян Земля на Лошади

В среду прямо посреди дня закончится месяц Металлической Крысы, и начнется месяц Металлического Быка. Напоминаю, что месяц повторяет энергетический расклад года и поэтому не удивляйтесь, что многое из того, что происходило с вами в 2021 повторится и в январе 2022.

День смены месяца — это всегда неспокойная, очень буйная, нестабильная энергия. И специалисты по бацзы советуют никогда не назначать на такие дни по-настоящему важных дел. Есть большая вероятность того, что ваши планы будут нарушены, а надежды не оправданы.

Хорошая тактика в такой день устроить рутинную домашнюю жизнь, отдых без претензий на оригинальность, с пледом, сериалом и кружкой горячего какао.

Особенно актуальны эти рекомендации людям знаков Крыса и Лошадь — им будет в среду довольно некомфортно. Стоит позаботиться о безопасности, не лезть на рожон и не устраивать ненужный экстрим.

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Четверг, 6 января. Инь Земля на Козе

Первый лень нового китайского месяца начнется бодро — со столкновения. Бык месяца и года будет бодаться с Козой дня. Победит на этот раз Бык — его весовая категория сейчас существенно весомее.

Дни столкновений не самые приятные энергетически. Срывы планов, задержки и препятствия на каждом шагу — милое дело для таких дней. Потому действуем мудро — и продолжаем увлекательно отдыхать!

День способствует размеренному времяпрепровождению, тихим беседам с родными и близкими, и — никаких важных дел в расписании!

Козы и Быки в такой день будьте особенно внимательны к себе.

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Пятница, 7 января. Ян Металл на Обезьяне

Пятница позволит вынырнуть из бесконечного постновогоднего отдыха и даже сделать кое-какие дела. День полон стихии Металла, суров и прямолинеен.

Хорошо пойдет в пятницу все то, что связано с людьми и налаживанием взаимоотношений с ними. Идеальная дата для встреч, свиданий и расставаний. Можно организовать ритуал предложения руки и сердца или устроить романтический развод. Энергии помогут выполнить задуманное на сто процентов.

Не рекомендуется в пятницу заниматься экстримом и проводить любые рискованные сделки.

День может быть особо конфликтным для людей знака Тигр.

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Суббота, 8 января. Инь Металл на Петухе

День иньского Металла во всей его красе! Его так много в карте дня, что энергии буквально звенят. День просто отличный для всяческих дел — от решения личных вопросов, до открытия бизнеса.

Особенно благоприятны энергии дня для занятий искусством, посещения концертов, начала лечения, проведения медицинских манипуляций, начала строительства и переезда. Оно из немногих предупреждений — не начинать в этот день юридических дел.

Если в предыдущие дни вам не удалось завершить личные дела — суббота даст хороший шанс на гармонизацию отношений с важными для вас людьми.

День будет не очень комфортным для людей с Кроликом в карте. Им рекомендуется продолжить отдых.

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Воскресенье, 9 января. Ян Вода на Собаке

День переговоров и работоспособности. Воскресенье окончательно приведет в чувство и заставит заняться подготовкой к экологичному выходу из двухнедельного веселья.

Энергии дня хороши для того, чтобы собрать себя по кусочкам, распланировать предстоящую неделю. Неплохо в такой день устраивать свадьбы и важные свидания. Если свадьба не актуальна — можно организовать открытие или презентацию.

День не очень благоприятный для людей знака Дракон. Им стоит поумерить свою активность и ожидания от этого воскресенья.

Приятных новогодних праздников и пусть Бацзы будет вам в помощь!