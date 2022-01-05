Измены и алкоголизм: печальная судьба главного Деда Мороза страны Романа Филиппова

Главный Дед Мороз СССР Роман Филиппов скончался почти 30 лет назад от тромбоэмболии. Однако что привело к ней 56-летнего артиста, до сих пор остается загадкой.

Рюмка для Дедушки

Многие полагают, что виной всему сомнительный образ жизни главного Деда Мороза Советского Союза. Более 20 лет Филиппов был звездой елок в Кремле, однако это ни сколько не мешало ему регулярно выпивать.

Снявшийся во множестве культовых фильмов вроде «Бриллиантовой руки», «Девчат», «Джентльменов удачи» и «12 стульев» актер был крайне неравнодушен к алкоголю. Как признавался сам Филиппов, он любил не выпить, а напиться.

При этом он старательно делал свою работу, не сбивался с текста в спектаклях, даже если поднимался на сцену нетрезвым. Но однажды с артистом приключился конфуз на елке в Кремле.

Тогда Филиппов отыгрывал свою роль сразу после празднования Нового года, утром 1 января. Неспавший и сильно нетрезвый артист выехал на санях к детям, после чего сел на пенек под елку послушать стихи и задремал.

Звучала фонограмма Деда Мороза, а актер при этом не двигался с места. Тогда Снегурочка и другие актеры старались спасти ситуацию как могли, но разбудил Филиппова гомон детей, требующих подарки.

Артист открыл глаза, тяжело вздохнул и с чувством сказал:

«Ох, ребятки, … (плохо в нецензурной форме — Прим. ред.) вашему Дедушке».

Превратности любви

Вдова Филиппова Екатерина рассказала, что иногда сопровождала своего супруга в Кремль. По пути ей приходилось расталкивать толпу желавших с ним выпить мужчин. Роман в шутку прозвал ее за это «личным гестапо».

Она также призналась, что актер часто заводил романы на стороне. Екатерине, вышедшей за Филиппова замуж в совсем молодом возрасте, было тяжело переносить измены.

По словам супруги артиста, она, как могла, боролась с конкурентками, даже приходила к ним домой. Спрашивала, смогут ли они заботиться о нем, переживать все его роли, быть другом, а не только возлюбленной.

«И я всех перетерпела, переждала… И он видел, что я переживаю: приходил с цветами, просил прощения», — рассказывала Екатерина.

Однако если жена попадала в немилость артиста, то тот кричал на нее так, что «сотрясались стены».

При этом артист оставался человеком необычайной душевной широты и мягкости. Он легко увлекался и переносил это на экран, заставляя зрителей влюбляться в своих героев.

Его крылатые фразы »Здесь вам не тут!», «Помогите! Хулиганы зрения лишают» и многие другие вызывают чувства теплой ностальгии сразу у нескольких поколений.

Роман Филиппов скончался 18 февраля 1992 года. Московские врачи установили, что у артиста оторвался тромб и закупорил сердечную артерию. До этого актер перенес два инфаркта. Похоронили главного Деда Мороза СССР на Троекуровском кладбище.

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