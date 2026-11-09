Пахло жареным: полицейский достал пистолет из-за рыбы в микроволновке

Daily Mail: полицейский наставил пистолет на коллегу из-за запаха рыбы

Полицейский лишился работы после того, как направил служебный пистолет на коллегу из-за неприятного запаха разогретой рыбы. Об этом сообщила Daily Mail со ссылкой на судебные документы.

Инцидент произошел в полицейском управлении в штате Южная Каролина. Один из сотрудников решил разогреть рыбу в офисной микроволновке, что вызвало недовольство 46-летнего детектива Майкла ДеБиаза.

Спор из-за обеда закончился угрозой оружием

По материалам дела, запах рыбы настолько возмутил ДеБиаза, что он начал спорить с коллегой в комнате для совещаний. Однако словесным конфликтом дело не ограничилось.

Следователи установили, что детектив достал служебный пистолет из кобуры и направил его на сотрудника, разогревшего обед.

Пострадавший полицейский впоследствии дал показания следователям. Сам ДеБиаз также изложил свою версию произошедшего. Однако подробности его объяснений не раскрываются. Неизвестно, был ли пистолет заряжен и какую именно рыбу разогревал сотрудник.

Детектива уволили из полиции

Сразу после происшествия ДеБиаза временно отстранили от исполнения служебных обязанностей. Проверка выявила несколько нарушений внутренних правил полицейского управления. В результате детектива уволили.

«Этот инцидент не отражает ценности, которые ежедневно демонстрируют мужчины и женщины из полицейского управления Миртл-Бич», — заявили в ведомстве.

В полиции подчеркнули, что подобное поведение недопустимо для сотрудников правоохранительных органов.

Полицейскому запретили возвращаться на службу

Первоначально мужчине предъявили обвинение в наведении и демонстрации огнестрельного оружия. Это по законодательству Южной Каролины является уголовным преступлением.

Дело завершилось 23 октября, когда бывший детектив признал себя виновным в менее тяжком правонарушении — нарушении общественного порядка. Суд назначил ему 90 дней испытательного срока и штраф в размере 350 долларов (около 29 тысяч рублей).

Кроме того, ДеБиаз согласился навсегда отказаться от полицейской сертификации штата Южная Каролина и не добиваться ее восстановления.

Ранее похожие конфликты из-за еды заканчивались увольнениями

Истории, когда обычный обед или заказ в кафе неожиданно становится причиной серьезного конфликта, уже не раз попадали в поле зрение общественности. Причем иногда последствия для участников оказывались гораздо серьезнее самой причины ссоры.

Например, в 2024 году в Германии полицейский лишился работы после того, как забрал продукты с места ДТП. На трассе перевернулся грузовик с сыром чеддером, а сотрудник полиции должен был обеспечивать безопасность на месте происшествия. Вместо этого он попросил спасателя передать ему девять упаковок сыра, которые были по 20 килограммов каждая.

Часть продуктов мужчина отвез в свой кабинет. Суд в Кобленце позже подтвердил его увольнение. Полицейский утверждал, что сыр практически не имел ценности, поскольку его уже нельзя было хранить без холодильника. Он также заявил, что даже не любит чеддер. Суд эти доводы не принял.

В США конфликты вокруг еды также становились причиной проблем для правоохранителей. В 2018 году двух полицейских из Нью-Джерси отстранили от работы после инцидента в пиццерии.

Они пришли выяснять, почему заказ не доставили вовремя, однако разговор с менеджером перерос в конфликт. По данным прокуратуры, в отношении сотрудников выдвинули обвинения в нарушении общественного порядка, домогательствах и угрозах.

А иногда причиной скандала становилось не поведение самих полицейских, а отношение к ним. В 2019 году пять сотрудников Burger King в американском городе Кловис потеряли работу после того, как на упаковке заказа полицейского нарисовали свинью.

Офицер также заявил, что котлеты в его бургере были намеренно пережарены. Представители сети назвали произошедшее недопустимым и сообщили об увольнении сотрудников.

Еще один подобный случай произошел в 2020 году в ресторане в Сан-Антонио. Полицейский заявил, что сотрудник заведения плюнул в его заказ и написал на упаковке оскорбительный анти-полицейский лозунг.

В ресторане подтвердили увольнение работника, а правоохранители начали проверку возможной порчи еды.

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