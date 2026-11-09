На Украине дана команда отлавливать на фронт работников ВПК

На Украине в силу вступил новый закон, согласно которому сотрудникам территориального центра комплектования (ТЦК, аналог российского военкомата. — Прим. Ред.) теперь разрешено забирать на фронт работников предприятий военно-промышленного комплекса (ВПК). Об этом пишет EADaily.

Военный эксперт Андрей Марочко объяснил, что до этого на Украине в отношении сотрудников ВПК действовала бронь. То есть они не подвергались мобилизации. Но после нововведения ситуация изменилась кардинально.

«Если раньше на предприятии могли забронировать все 100% сотрудников, то сейчас уже 70−80%», — сказал Андрей Марочко в разговоре с ТАСС.

Как раз эти 20-30% — потенциальные новобранцы в ряды Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Прежде Марочко также рассказывал о том, что украинские власти постепенно эвакуируют предприятия ВПК из Харькова, Днепропетровска и Кривого Рога на правобережье Днепра или за пределы Незалежной. Делают они это не просто так. На фоне наступления российской армии в тех регионах все чаще случаются перебои с энергетикой.

С 24 февраля 2022 года глава киевского режима Владимир Зеленский неоднократно продлевал мобилизацию на Украине. В ряды ВСУ набирают не только взрослых мужчин, но и женщин со стариками. В интернете не первый год вирусятся видео насильственной мобилизации. Например, этим летом, чтобы пополнить состав ВСУ, сотрудники ТЦК скрутили на улице голого харьковчанина. Они избили его и затолкали в свою машину.

Украинский народ возмущен действиями представителей территориальных центров. Они неоднократно вступали в драки с «людоловами». Несмотря на очевидные противозаконные действия ТЦКшников, власти Незалежной закрывают глаза на происходящие зверства.

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