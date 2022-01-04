Какие блюда должны быть на столе в Рождество и сочельник

Православная церковь с вечера 6 января отмечает сочельник, а 7 января — Рождество по Юлианскому календарю. Чем принято угощать близких в это время?

В сочельник православные христиане выставляли на стол 12 постных блюд — по числу апостолов. За столом собирались все члены семьи и пробовали постные вкусности. Многие из них могут прийтись по вкусу и любителям мяса, ведь они действительно очень сытные.

Главным блюдом на столе в сочельник была кутья — сытная каша из цельных зерен ячменя, пшеницы, риса или пшена с добавлением меда, сухофруктов и мака. Православные готовили ее только несколько раз в год, так что старались сделать ее максимально вкусной.

К кутье прилагались еще 11 блюд — все постные. Тут можно было варьировать наполнение стола, но по традиции следует приготовить известные многим вкусности: узвар — аналог компота из сухофруктов, вареники, голубцы, грибы, жареную рыбу и сладости — например, постные пончики.

Ранее 5-tv.ru публиковал рецепты трех необычных постных блюд на рождественский стол.