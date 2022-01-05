Волшебная ночь: как правильно загадать желание в Рождество, чтобы оно сбылось

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Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 6 749

На Руси верили, желание, загаданное в Рождественскую ночь, обязательно исполнится. Главное, все сделать правильно.

Волшебная ночь: как правильно загадать желание в Рождество, чтобы оно сбылось

Фото: Depositphotos / bernhardlux

Ночь с 6 на 7 января — время чудес и магии - пора, когда стоит загадывать самое заветное желание. И если все сделать правильно, оно непременно исполнится.

Как загадывать желание на Рождество:

Первое и, пожалуй, одно из главных правил, желание загадывать следует в темноте. Для этого в Рождественскую ночь надо отправиться на улицу, выбрать место, где нет света от домов или фонарей, или провести ритуал в темной комнате. Далее стоит посмотреть на небо и мысленно нарисовать все, о чем мечтаете. А после задуманного закрыть глаза правой рукой, при этом параллельно перечислить вслух еще раз все желания и сбросить все с лица в небо. Так Вселенная услышит вас. А чтобы результат закрепить, придя домой, необходимо зажечь красную свечку и над ней еще раз кратко произнести просьбу, пишет Rsute.

Советы для загадывания желаний на Рождество:

Чтобы у желания шансы сбыться увеличились, важно не только правильно его загадать, но и придерживаться определенных рекомендаций:

  • Не стоит просить о меркантильных вещах, просто потому что хочется. Однако если вы усердно работаете, то такая просьба не возбраняется.
  • Кроме того, формулируйте мечту заранее. А загадывать желание лучше всего в период с полуночи до четырех часов утра. Считается, что именно в это время зажглись звезды в ночь Рождения Иисуса Христа.
  • Также не следует думать о плохом. К примеру, отомстить кому-либо. Рождество не время для негативных поступков.
  • Говорить о желании необходимо так, будто оно точно произойдет совсем скоро. А после не забудьте поблагодарить Всевышнего за исполнение.
  • Загадывать следует или для себя, или для своих родных. Будьте осторожны, желая что-либо близким Не стоит руководить чужой судьбой.

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