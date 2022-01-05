«Поймаю и поиздеваемся»: Вскрылись жуткие детали убийства девочки в Костроме

Задержанные в Костроме утверждают, что не хотели убивать ребенка, это якобы вышло случайно.

Признавшиеся в изнасиловании и убийстве пятилетней девочки в Костроме Денис Г. и Вадим Б. рассказали подробности своего зверского злодеяния.

Как стало известно 5-tv.ru, предполагаемые преступники сообщили, что несколько дней искали на улицах города мальчика 10-11 лет, которого хотели какое-то время подержать у себя, чтобы насиловать, а потом отпустить. Убивать ребенка они якобы не планировали.

Найти и похитить подходящую жертву у них не получалось, и тут им подвернулась девочка. Вадим Б. предложил подельнику: «Хочешь, я ее поймаю и поиздеваемся над ней?».

Девочка кричала и отбивалась, однако никто из прохожих не обратил на это внимание, и никаких сигналов в полицию не поступало. На допросе вероятные педофилы заявили, что убивать не хотели, это якобы получилось случайно. При этом оба дают детальные показания и полностью признают вину.

Также выяснилось, что Денис Г. во время отбывания срока за распространение детской порнографии подвергался издевательствам и избиениям со стороны других заключенных. Об этом рассказал один из его бывших сокамерников. В свою очередь руководством исправительного учреждения педофил характеризовался крайне отрицательно за нарушения режима.

Что касается Вадима Б., то у него, предположительно, имеется задержка умственного развития, ранее он учился в коррекционной школе.

Соцсети

Ранее сообщалось, что в Костроме задержали предполагаемых убийц пятилетней девочки, которыми оказались 44-летний педофил Денис Г. и его 24-летний подельник Вадим Б. По версии следствия, они похитили ребенка на улице, отвели в арендованную жилплощадь, где изнасиловали, а потом зарезали. Избавиться от тела не успели. Задержанные правоохранителями, оба дали признательные показания.

Также сообщалось, что Денис Г. и Вадим Б. на протяжении долгого времени являлись сожителями. Причем первого ранее осудили на шесть лет за интимную связь со вторым, а также за изготовление детской порнографии. Когда Денис Г. около года назад вернулся из тюрьмы, их отношения с Вадимом Б. возобновились.

По факту случившегося возбудили уголовное дело. Сейчас следствие намерено ходатайствовать об избрании задержанным меры пресечения в виде заключения под стражу. Расследование трагедии под личный контроль взял председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин.

Ранее 5-tv.ru опубликовал видео момента похищения пятилетней девочки, которую позже нашли убитой.