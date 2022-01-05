Стали известны подробности зверского убийства ребенка в Костроме

5-tv.ru стали известны подробности зверского убийства пятилетней девочки в Костроме. Предполагаемые злоумышленники — 44-летний Денис Г. и 24-летний Вадим Б. арендовали комнату в общежитии на Волжской улице. Именно туда душегубы привели похищенного ребенка.

Подозреваемые изнасиловали малышку, после чего зарезали, а тело спрятали в спортивную сумку. Позднее преступники были задержаны правоохранителями на Привокзальной улице. Оба мужчины были ранее судимы — старший за сексуальные преступления в отношении малолетних и изготовление порнографии, а его молодой подельник за кражу.

Источник отмечает, что родители обратились в полицию спустя час после пропажи ребенка. Отец погибшей малышки военнослужащий, а мать работает уборщицей. В семье есть старший ребенок — восьмилетний мальчик.

Погибшая малышка за несколько минут до преступления отпросилась у матери «посмотреть на елку». Об этом в социальных сетях рассказала тетя девочки. Женщина рассказала, что племянница ждала мать, которая работала уборщицей в кинотеатре и убирала кабинеты. Все это время ребенок терпеливо сидел и наблюдал за процессом.

В определенный момент девочке, по всей видимости, это наскучило, и она отпросилась у матери «посмотреть на елку», которая стояла перед зданием кинотеатра. Там ее заприметили злоумышленники, которые схватили ребенка.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Костроме похитили и убили пятилетнюю девочку.