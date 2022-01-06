Вспомнить все и даже не вздрогнуть: китайский совет дня на четверг, 6 января

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Татьяна Бендзь
Татьяна Бендзь Автор прогнозов Бацзы 9 852

В этот день начнется месяц Металлического Быка.

Вспомнить все и даже не вздрогнуть: китайский совет дня на четверг, 6 января

Фото: 5-tv.ru

5-tv.ru публикует прогнозы Татьяны Бендзь, основанные на древней китайской системе «Бацзы». К чему рекомендует готовиться китайская система «Восьми иероглифов судьбы» в четверг, 6 января?

В этот день начнется месяц Металлического Быка. Последний месяц года Металлического Быка. Отличная возможность «вспомнить все» и еще раз поблагодарить ушедший 2021-й. Как это сделать? Да как угодно, главное — не планируйте все до мелочей, спонтанность — девиз этого дня.

Настройтесь на ленивое и благодушное времяпрепровождение. Все равно ничего другого у вас в этот день не получится — энергии дня будут мешать и сопротивляться любым важным и даже наиважнейшим делам. Так что оставьте их в покое и займитесь единственно важным — собой!

Ранее 5-tv.ru подробно рассказывал о том, что такое китайская астрология Бацзы и как правильно читать прогнозы. Те, кто смог рассчитать свою карту, могут ознакомиться с китайским гороскопом на текущую неделю.

-1° Атмосферное давление 740 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
74.29
0.64 84.07
0.87
Вспомнить все и даже не вздрогнуть: китайский совет дня на четверг, 6 янв...

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