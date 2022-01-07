Гороскоп от МЧС: какой вы спасатель по знаку зодиака
Кроме предсказаний по гороскопу можно выяснить, каким спасателем вы могли бы стать.
Фото: Depositphotos / gregepperson
Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий неожиданно подготовило для россиян гороскоп на 2022 год. К небольшому прогнозу в Instagram спасатели также добавили профессии МЧС, которые могли бы подойти тем или иным знакам зодиака. Пиротехник или летчик — узнайте, какая специальность вам могла бы подойти лучше других.
Овен — инспектор ГИМС (Государственная инспекция по маломерным судам МЧС России. — Прим. ред.)
Ходить по «тонкому льду» обстоятельств и испытывать удачу в 2022 году — ваше кредо. Ничего не бойтесь и берите свое
Телец — альпинист
Человек, сидящий на вершине горы, не упал туда с неба. И вы, как никто, это знаете.
Близнецы — пиротехник
Риск — дело благородное. Особенно если речь идет о любви. Не бойтесь рисковать в этом году.
Рак — врач
Улыбка на вашем лице — это хороший знак для всех окружающих. Делайте то, что вы умеете лучше всего — дарите добро.
Лев — летчик
Обстоятельства иногда бывают «нелетными». В такие моменты помните, что ради чего вы начинали свой путь. Он ведет только наверх.
Дева — горноспасатель
Ваше призвание — дарить свет тем, кто погружен во тьму. Берегите свое доброе сердце и будьте искренны в намерениях
Весы — психолог
В 2022 году вас ждет пополнение. Финансовое или семейное — решать только вам.
Скорпион — кинолог
Открывайте новые грани в себе и своей жизни. Создавайте и творите — это точно принесет вам удовольствие и успех.
Стрелец — пожарный
Ваш главный курс на год — профессиональный рост и развитие. Помните, что удача любит старательных.
Козерог — диспетчер
2022 год для вас — это время перемен. Будьте решительны и верны себе.
Водолей — РХБЗ-специалист (специалист радиационной, химической и биологической защиты. — Прим.ред.)
Рыбы — водолаз
Все окружающие поймут вас по жестам и взгляду — без слов. Даже сама судьба будет знать, что вы от нее хотите.
Ранее 5-tv.ru публиковал гороскоп для всех знаков зодиака на декабрь 2022 года.
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