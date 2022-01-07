Гороскоп от МЧС: какой вы спасатель по знаку зодиака

Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий неожиданно подготовило для россиян гороскоп на 2022 год. К небольшому прогнозу в Instagram спасатели также добавили профессии МЧС, которые могли бы подойти тем или иным знакам зодиака. Пиротехник или летчик — узнайте, какая специальность вам могла бы подойти лучше других.

Овен — инспектор ГИМС (Государственная инспекция по маломерным судам МЧС России. — Прим. ред.)

Ходить по «тонкому льду» обстоятельств и испытывать удачу в 2022 году — ваше кредо. Ничего не бойтесь и берите свое

Телец — альпинист

Человек, сидящий на вершине горы, не упал туда с неба. И вы, как никто, это знаете.

Близнецы — пиротехник

Риск — дело благородное. Особенно если речь идет о любви. Не бойтесь рисковать в этом году.

Рак — врач

Улыбка на вашем лице — это хороший знак для всех окружающих. Делайте то, что вы умеете лучше всего — дарите добро.

Лев — летчик

Обстоятельства иногда бывают «нелетными». В такие моменты помните, что ради чего вы начинали свой путь. Он ведет только наверх.

Дева — горноспасатель

Ваше призвание — дарить свет тем, кто погружен во тьму. Берегите свое доброе сердце и будьте искренны в намерениях

Весы — психолог

В 2022 году вас ждет пополнение. Финансовое или семейное — решать только вам.

Скорпион — кинолог

Открывайте новые грани в себе и своей жизни. Создавайте и творите — это точно принесет вам удовольствие и успех.

Стрелец — пожарный

Ваш главный курс на год — профессиональный рост и развитие. Помните, что удача любит старательных.

Козерог — диспетчер

2022 год для вас — это время перемен. Будьте решительны и верны себе.

Водолей — РХБЗ-специалист (специалист радиационной, химической и биологической защиты. — Прим.ред.)

Рыбы — водолаз

Все окружающие поймут вас по жестам и взгляду — без слов. Даже сама судьба будет знать, что вы от нее хотите.

Ранее 5-tv.ru публиковал гороскоп для всех знаков зодиака на декабрь 2022 года.