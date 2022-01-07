Алексей Панин провел бой с внуком Пугачевой Никитой Пресняковым

Внук Аллы Пугачевой Никита Пресняков провел бой со скандальным актером Алексеем Паниным. Наследник музыкальной семьи весь поединок доминировал над своим оппонентом и несколько раз отправил его нокдаун. По информации Sport24.ru, уже во втором раунде 44-летний Панин не смог сопротивляться натиску 30-летнего Преснякова и потерпел сокрушительное поражение.

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Бой между знаменитостями произошел на фоне их конфликта. Музыкант негативно оценил «слабый» поединок актера Никиты Джигурды с эпатажной звездой Александром Шпаком. Панин, который приехал из Испании, чтобы поболеть за своего знакомого, вступился за Джигурду. В словесной перепалке внук Примадонны обвинил скандального актера в грязном пиаре. Панин не мог оставить эти обвинения без ответа и вызвал Никиту Пресянкова на бой.

www.globallookpress.com / Pavel Kashaev

Ранее 5-tv.ru рассказал, что юноша умер после занятия боксом в московском фитнес-клубе.