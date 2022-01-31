Назван напиток, разжижающий кровь и предотвращающий образование тромбов

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Карина Бернтгольц
Карина Бернтгольц Карина Бернтгольц Шеф-редактор сайта 667 254

Это «горячее лекарство» также является мощным естественным афродизиаком.

Назван напиток, разжижающий кровь и предотвращающий образование тромбов

Фото: Depositphotos / marthagraham

Какао не только отлично согревает в долгие зимние вечера, но и эффективно борется с холестериновыми бляшками, образованием тромбов, а также улучшает работу мозга. Об этом в интервью «Вечерней Москве» рассказала диетолог Елена Соломатина.

Этот напиток — настоящий кладезь антиоксидантов и магния, что делает его невероятно полезным для сердца и сосудов, а также костей. Специалист отметила, что какао отлично разжижает кровь и потому является одним из лучших профилактических средств против инсульта и инфаркта.

«Как правило, какао делают из какао-порошка. То есть после того как отделяется масло, остается жмых какао. Но все равно, невзирая на то, что там практически нет масла, там остаются антиоксиданты, остаются полифенолы. Тот же ресвератрол, почти такой же, как в красном вине и винограде. Он активирует гормоны молодости», — поделилась диетолог.

Какао улучшает текучесть крови, помогает при повышенном давлении. В отличие от кофе этот напиток не дает энергию «взаймы», но действительно поддерживает в тонусе. К нему нет привыкания — никакой кофеиновой зависимости.

«Улучшаются работа головного мозга, сообразительность, кислород с питательными веществами быстрее устремляется к нейронам», — отметила Соломатина.

При таких заметных плюсах какао практически не имеет побочных эффектов, что делает его крайне ценным напитком для профилактики множества заболеваний.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, какой напиток может помочь снизить риск заболеть раком.

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