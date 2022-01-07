Рунический гороскоп на неделю с 10 по 16 января 2022 года для всех знаков зодиака

Редкое искусство чтения рун не раз помогало провидцу Игорю Вечерскому предрекать события мирового масштаба, природные катаклизмы и перипетии в судьбе знаменитостей. Многие эксперты в области тонких материй сверяются именно с руническим гороскопом, так как считают его наиболее точным. Для своих читателей 5-tv.ru приготовил прогноз и ценные советы от признанного предсказателя с 10 по 16 января 2022 года.

Овен

Турисаз, соуло и перевернутый тейваз предупреждают вас о том, что лучше воздержаться от активных действий и опрометчивых решений. Лучше посвятить время внутреннему развитию, переосмыслению происходящих событий и подведению итогов.

Телец

Турисаз, дагаз и перевернутая лагуз говорят о том, что стоит подготовиться к разрушению планов и построению новых. Возможны изменение в более глобальном масштабе. Также у вас появятся прекрасные возможности для того, чтобы завершить текущие дела и разобраться с проблемами.

Близнецы

Йера, эйваз и отал создают для вас прекрасную возможность для того, чтобы перейти от слов к действиям. Для того, чтобы вы смогли проявить свои лучшие стороны, наведите порядок в своей жизни и вычеркните все и всех ненужных.

Рак

Наутиз, вуньо и перевернутый отал рекомендуют не испытывать в этот период особых надежд на помощь извне, а также на везение и удачу. Вам следует проанализировать текущее положение дел и сделать выводы насчет будущего.

Гороскоп на 2022 год для всех знаков зодиака

Лев

Перевернутая феху, дагаз и перевернутый турисаз говорят о том, что у вас появятся возможности для преодоления сложностей в сфере финансового благополучия и материальных возможностей. Это время поможет вам найти новые способы преодоления невзгод и карьерных взлетов.

Дева

Манназ, йера и кено советуют сконцентрироваться на отношениях с другими людьми, потому что

в это время вы сможете укрепить свои контакты, донести до окружающих ту информацию, которую считаете нужной, и вызвать понимание у собеседников. Также это время хорошо подойдет для налаживания личной жизни.

Весы

Наутиз, кено и дагаз говорят о том, что недостаток определенного рода информации сдерживает ваши перспективы развития. Получив эту информацию, вы сможете достичь гораздо большего, чем имеете сейчас. Поэтому займитесь саморазвитием.

Скорпион

Альгиз, турисаз и дагаз предупреждают о том, что в это время у вас появится потенциал, как для открытия новых возможностей, так и неожиданных рисков. Поэтому старайтесь остерегаться необдуманных поступков и новых контактов.

Стрелец

Отал, перевернутый ансуз и беркана советуют обратить внимание на те сферы жизни, которые вы давно и целеустремленно развивали. В них могут сложности, однако постарайтесь ничего не принимать близко к сердцу. Главное — двигайтесь вперед.

Китайский гороскоп на 2022 год для всех знаков

Козерог

Перевернутая беркана, феху и ингуз советуют вам обратить внимание на сферу личных отношений — в ней вас ждут приятные изменения. Однако это произойдет только в том случае, если вы уделите время партнеру.

Водолей

Йера, перевернутый манназ и перевернутая райдо не советуют дальних поездок, путешествий. Вместо этого лучше уделите время работе и примите важные решения в области карьеры, которые смогут вас продвинуть на новый уровень. Используйте это время для того, чтобы расширить свои перспективы.

Рыбы

Манназ, кено и гебо создают хорошие перспективы для анализа как своего внутреннего мира, так и внутреннего мира других людей. Это то время, когда вы можете многое осознать и установить необходимое взаимодействие с теми людьми, которые будут полезны вам в дальнейшем.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что астропсихолог назвала даты рождения людей, для которых 2022 год будет сложным.