Красота, интеллект или послушание? Как соблазнить мужчин разных знаков зодиака

Влюбленная женщина порой готова пойти на любые ухищрения, лишь бы завоевать сердце мужчины. Но удается это не всем. Астрологи считают, что виноваты могут быть звезды. Оказалось, при соблазнении избранника стоит свериться с его гороскопом.

Овны

Такие мужчины могут стать избранниками представительниц любого знака зодиака, но Овны ждут от всех повышенного внимания. Так что женщинами придется самим ухаживать за Овном, бегать за ним, чтобы он обязательно понял, что вызвал интерес к своей персоне.

Тельцы

Крепкий орешек — это точно про мужчин-Тельцов. Желающей привлечь их внимание женщине следует быть одновременно красивой и умной, обладать широким кругозором и уметь очаровывать.

Близнецы

Представители знака Близнецов — двойственные, переменчивые, ветреные натуры. Им следует дать понять, что и обратившая на них внимание девушка не так проста. Если Близнец чувствует конкуренцию, желанность женщины, она становится ему особенно интересна. А если сделать его центром своего мира сразу, то он может откровенно начать пользоваться женскими чувствами, а сам крутить романы на стороне.

Раки

Мужчины-Раки любят восхищение со стороны своих избранниц, но особенно выделяют Овнов, Стрельцов и Львов. Нужно узнать предпочтения «своего» Рака, а потом всем своим поведением демонстрировать, что вы — та самая, идеальная и неповторимая.

Львы

Короли астрологического круга не терпят конкуренции в отношениях. Они должны чувствовать свой авторитет, а женщин предпочитают слабых, чувствительных, нежных — или тех, кто так себя перед ними держит. Они любят ласку и внимание, а вот попытки командовать Львом надо сразу свести на нет. Иначе не избежать расставания.

Девы

Мужчины-Девы привыкли планировать свою жизнь на много лет вперед. Поэтому перед началом серьезных отношений они долго присматриваются, прикидывают, подойдет ли избранница под длинный список их требований. Чтобы удержать рядом Деву, надо быть послушной — следовать его правилам, вместе идти к поставленной цели, жить одними с ним интересами.

Весы

Мужчины-Весы во всем стремятся к гармонии и уравновешенности, но добиться их внимания может не каждая женщина. Эти представители сильного пола бывают склонны к апатии и угрюмости, а влюбляются в тех, кто может привлечь их внимание. Как правило, это девушки со схожими увлечениями или хобби. При этом, что важно, внешность стоит для Весов не на первом месте, и выбирают они за душу, а не за обложку.

Скорпионы

Несмотря на плохую репутацию Скорпионов среди других знаков зодиака, такие мужчины обычно приятные, верные, семейные люди. Они не склонны к изменам, так что могут стать идеальными мужьями. Но, чтобы привлечь их внимания, важно обладать и внешней привлекательностью, и незаурядным умом. Если Скорпион может с одинаковым успехом провести всю ночь с избранницей в любовных ласках или в разговорах о тайнах Вселенной — то их союз обречен на успех.

Стрельцы

Интересные и харизматичные, незаурядные и немного странные — все это про мужчин, рожденных под знаком Стрельцов. Чтобы привлечь их внимание, не нужно притворства, они этого не терпят. Достаточно быть собой, демонстрировать свои лучшие стороны и стремление быть ему верной спутницей жизни.

Козероги

Мужчины-Козероги не любят расчетливости в женщинах, и эгоисток сразу гонят от себя подальше. Если представительнице прекрасного пола удалось завоевать его доверие, то больше ничего делать не придется. Пара будет вместе долго, не поддаваясь ни на какие провокации.

Водолеи

Не нужно особых ухищрений и хитрых способов, чтобы завоевать внимание мужчины-Водолея. Представители этого знака — довольно чуткие психологи, они быстро поймут, что хочет от них женщина, даже если они просто друзья. Покорить их сердце можно, если следовать установленным ими правилам. А еще нужно давать Водолеям свободу — без этого счастья с ними не видать.

Рыбы

Рожденные под знаком Рыб мужчины могут оказаться немного поверхностными. Чтобы привлечь их внимание, достаточно быть просто красивой. Ум и иные достоинства избранницы они начинают ценить много позже. При этом они бывают чуткими возлюбленными, хорошими отцами и мужьями, а также внимательными любовниками.

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