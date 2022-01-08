Призвавшая беречь честь Бузова отметила Рождество откровенными танцами

Поющая телеведущая Ольга Бузова отметила Рождество откровенными танцами. До наступления январских выходных знаменитость осуждала за непристойное поведение девушек на концерте певца JONY, однако сама нарвалась на критику хейтеров. Злопыхатели посчитали, что критиковавшая дам за аморальное поведение звезда сама считает его допустимым вне концертных площадок, например, на горнолыжном курорте, где и отдыхала Бузова.

«После лыж — непременно танцы, потом опять лыжи, потом танцы. Говорят, жизнь одна. Кайфую», — подписала свое видео знаменитость.

Многие поклонники заметили «несвежий» вид звезды. Они высказали предположение, что всему виной могут быть предполагаемые алкогольные пристрастия Бузовой.

«Сама же оскорбляла девушку в клубе, а вы лучше Ольга?»

«Алкоголизм на лицо. И, наперед, вдруг вы и у меня решите спросить. Да, я доктор»,

«Походу печень совсем печаль. Сначала таблетки пила. Теперь вон опухла»,

«Только Бузова могла выставить такой пост в Рождество! Коньяк творит чудеса», — отметили фолловеры.

Instagram @buzova86

Однако танцами отдых на курорте не ограничился. Позже звезда «порадовала» поклонников свежими материалами о своей светской жизни. Ольга Бузова заметила, что многие известные красавицы из Instagram демонстрируют выдающиеся достоинства фигуры. Светская львица решила тоже не отставать от трендов, показав себя во всей красе.

«Быть, а не казаться. Для непонимающих: все — свое. От слова: Все», — уточнила телезвезда.

Instagram @buzova86

«Аппетитные» формы телеведущей действительно трудно не заметить, даже в зимнюю пору, когда все закутываются потеплее под толщей свитеров и курток.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что Ольга Бузова ответила Вячеславу Малафееву, показавшему ее фото без фильтров.