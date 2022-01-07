«Мне еще замуж выходить»: Бузова ответила Малафееву, показавшему ее фото без фильтров

|
Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 1 350

Футболист Вячеслав Малафеев показал фото с Ольгой Бузовой без фильтров в Рождество

«Мне еще замуж выходить»: Бузова ответила Малафееву, показавшему ее фото без фильтров

Фото: Instagram @malafeev16ru

Тема:
Ольга Бузова

Футболист Новый год и Рождество отметил во Франции, где и повстречал поющую звезду.

Бывший вратарь «Зенита» Вячеслав Малафеев, который сейчас находится на этапе развода с женой, показал, как он отметил Рождество во Франции. На своей странице в Instagram спортсмен выложил совместное фото с Ольгой Бузовой, на котором они, сидя за столом в ресторане, держат наполненные бокалы.

«Кайфуем, жизнь одна», — подписал снимок футболист.

К слову, судя по всему, Малафеев решил не ретушировать снимок и показал, как ведущая выглядит без фильтров. Только вот ей самой, судя по всему, это не очень понравилось

Instagram @malafeev16ru

«Классный фотошоп, Слава. Мне еще замуж выходить», — не без иронии написала поп-дива.

Также не упустил возможность подшутить над телеведущей и Дмитрий Губерниев. 

«С утра коньяк уже вдвоем пьете?» — спросил он.

Семья Малафеевых, судя по слухам, трещит по швам. Еще в конце осени его жена Екатерина размышляла в соцсетях о семейном кризисе, который они с супругом преодолевают. А месяц назад утвердила — разводимся. Что послужило причиной разлада, ни футболист, ни пока еще законная супруга не стали рассказывать.

Для Малафеева брак с Екатериной второй. Его первая избранница Марина подарила ему дочь Ксению и сына Максима. Но в 2011 году погибла в автокатастрофе. Екатерина от футболиста родила сына Алекса.

Ранее 5-tv.ru писал о парах, которые развелись в 2021 году.

Тема:
Ольга Бузова
7 янв
«Образ жизни на отекшем лице»: Миро показала провокационные фото Бузовой без ретуши
6 янв
Каграманов о Манукяне: «Даву ненавидит весь шоу-бизнес, кроме Киркорова»
5 янв
Комик Каграманов о конфликте Бузовой и Губерниева: «Возможно, придуман»
4 янв
Ольга Бузова честно высказалась о новой избраннице отца
1 янв
Анна Бузова мечтает помириться со звездной сестрой в 2022 году
1 янв
Бузова встретила Новый год одна из-за разлада родителей: «Папа с новой семьей»
1 янв
Лобода с каре и Лорак с афрокудрями: ТОП-12 преображений звезд в декабре
31 дек
«Такой домой приходит Ольга»: Ивлев подшутил над Бузовой из-за слухов о пьянстве
30 дек
Нижняя граница нормы: Эксперт порекомендовала мечтающей родить Бузовой пополнеть
30 дек
Победитель шоу «X-фактор» назвал Бузову русской Мадонной
-6° Атмосферное давление 752 мм рт. ст.
Относительная влажность 79%
74.29
0.64 84.07
0.87
Брак, развод и никакого риска! Китайский совет дня на пятницу, 7 января

Последние новости

20:53
В Байконуре установили повышенный уровень террористической опасности
20:39
Гадания со свечами и зеркалами: Как узнать судьбу в 2022 году
20:24
В Кремле сообщили о телефонных переговорах Путина с Лукашенко
20:15
Рунический гороскоп на неделю с 10 по 16 января 2022 года для всех знаков зодиака
19:52
Миротворцев из Белоруссии и Армении перебрасывают в Казахстан самолеты ВКС РФ
19:49
«КАМАЗ-мастер» «захватил» весь пьедестал почета на шестом этапе «Дакара»

Сейчас читают

Поднимите мне веки: из-за каких опасностей блефаропластики вам может грозить новая операция
Не играйся с судьбой: Какие знаки посылает Вселенная каждому знаку зодиака
Назван напиток, разжижающий кровь и предотвращающий образование тромбов
Какие выплаты и кому планируются в России в 2022 году

Новости Lentainform

Загрузка...

Новости СМИ2

Интересные материалы

Звезда Битвы экстрасенсов рассказала о грядущем 2022 годе
Для кого 2022-й станет переломным годом
Гороскоп на 2022 год для всех знаков зодиака
Китайский гороскоп для всех знаков на 2022 год