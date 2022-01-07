«Мне еще замуж выходить»: Бузова ответила Малафееву, показавшему ее фото без фильтров

Футболист Новый год и Рождество отметил во Франции, где и повстречал поющую звезду.

Бывший вратарь «Зенита» Вячеслав Малафеев, который сейчас находится на этапе развода с женой, показал, как он отметил Рождество во Франции. На своей странице в Instagram спортсмен выложил совместное фото с Ольгой Бузовой, на котором они, сидя за столом в ресторане, держат наполненные бокалы.

«Кайфуем, жизнь одна», — подписал снимок футболист.

К слову, судя по всему, Малафеев решил не ретушировать снимок и показал, как ведущая выглядит без фильтров. Только вот ей самой, судя по всему, это не очень понравилось

Instagram @malafeev16ru

«Классный фотошоп, Слава. Мне еще замуж выходить», — не без иронии написала поп-дива.

Также не упустил возможность подшутить над телеведущей и Дмитрий Губерниев.

«С утра коньяк уже вдвоем пьете?» — спросил он.

Семья Малафеевых, судя по слухам, трещит по швам. Еще в конце осени его жена Екатерина размышляла в соцсетях о семейном кризисе, который они с супругом преодолевают. А месяц назад утвердила — разводимся. Что послужило причиной разлада, ни футболист, ни пока еще законная супруга не стали рассказывать.

Для Малафеева брак с Екатериной второй. Его первая избранница Марина подарила ему дочь Ксению и сына Максима. Но в 2011 году погибла в автокатастрофе. Екатерина от футболиста родила сына Алекса.

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