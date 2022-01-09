Белый дом прокомментировал шутку Блинкена о миротворческих войсках РФ

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Оксана Тарасова
Оксана Тарасова Оксана Тарасова Журналист, копирайтер Инстаграм Вконтакте Фейсбук 1 042

Прежде госсекретарь США, говоря о присутствии российских служащих в Казахстане, едко подметил: «Когда в твоем доме оказались русские, их бывает сложно заставить уйти».

Белый дом прокомментировал шутку Блинкена о миротворческих войсках РФ

Фото: www.globallookpress.com / Boris Roessler

Саркастичные высказывания госсекретаря США Энтони Блинкена о российских миротворцах на территориях иностранных государств не противоречат позиции американской администрации. Такое заявление в ходе телефонного брифинга сделал представитель Белого дома.

8 января Блинкен высмеял ответ Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) на призыв властей Казахстана, за которым последовал ввод миротворческих сил в районы, где царят массовые беспорядки. Госсекретарь заявил, что Вашингтон вынес один урок из истории — «когда в твоем доме оказались русские, их бывает сложно заставить уйти».

В МИД РФ шутку по поводу трагических событий в Казахстане назвали хамством и напомнили о судьбе многих народов, на себе ощутивших влияние американской демократии — за 300 лет существования США эффектно «погостили» без приглашения у индейцев Североамериканского континента, корейцев, вьетнамцев, иракцев, панамцев, югославов, ливийцев, сирийцев и «многих других несчастных». Однако в чужом глазу и соринку видно, выходит.

«Заявления, которые накануне сделал госсекретарь Блинкен, отражают позицию США в переговорах (По гарантиям безопасности. — Прим. ред.)», — цитируют «Известия» представителя Белого дома.

В комментарии также были упомянуты предстоящие переговоры РФ и США по гарантиям безопасности — подчеркивалось, что американская администрация не согласна с позицией Москвы по ряду вопросов.

Ранее, как писал 5-tv.ru, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала «чушью» слова Энтони Блинкена о ситуации с протестами в Казахстане.

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