Дочь Эммануила Виторгана родственники довели до слез под Новый год

Переодетые родственники довели до слез дочку актера Эммануила Виторгана. Племянница супруги народного артиста РФ Ирины Млодик решила сделать сюрприз наследникам актера. Она переодела своего избранника в костюм Санта-Клауса, а сама нарядилась в Снегурочку. В таком виде супруги отправились к семье Виторгана, чтобы поздравить с Новым годом, однако вместо праздничного настроения создали лишние проблемы — двухлетняя Клара испугалась нагрянувших гостей и начала рыдать.

«Дед Мороз и Снегурочка специально из Лондона, наши дети Авиталь и Джеймс, все те же лица», — подписал видеозапись актер в Instagram.

Instagram @emmanuil_vitorgan

Чтобы успокоить девочку, Виторгану пришлось взять ее на руки. Старшая наследница звезды, трехлетняя Этель, гораздо спокойнее отреагировала на визит Деда Мороза. Она была рада гостям и с удовольствием проводила их к новогоднему столу, а после с нетерпением распаковала заслуженный подарок.

Поклонники артиста не смогли промолчать.

«Нормальная реакция младшей! Мы в саду куклу ДМ показывали»,

«Не знаю, как дети, а взрослые точно получили удовольствие от Деда Мороза»,

«Кларочка, зайка маленькая. Папа на помощь пришел!»

«Ох, эти деды морозы пугают деточек, а потом ждем с нетерпением», — отметили подписчики народного артиста РФ.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как маленькие дочери Эммануила Виторгана трогательно поздравили его с 82-летием.