Дочь Эммануила Виторгана родственники довели до слез под Новый год

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Артем Зайцев
Артем Зайцев Райтер редакции сайта Пятого канала 1 470

Племянница жены народного артиста России хотела сделать детям сюрприз, но вместо этого создала лишние проблемы.

Фото, видео: Instagram @emmanuil_vitorgan

Переодетые родственники довели до слез дочку актера Эммануила Виторгана. Племянница супруги народного артиста РФ Ирины Млодик решила сделать сюрприз наследникам актера. Она переодела своего избранника в костюм Санта-Клауса, а сама нарядилась в Снегурочку. В таком виде супруги отправились к семье Виторгана, чтобы поздравить с Новым годом, однако вместо праздничного настроения создали лишние проблемы — двухлетняя Клара испугалась нагрянувших гостей и начала рыдать. 

«Дед Мороз и Снегурочка специально из Лондона, наши дети Авиталь и Джеймс, все те же лица», — подписал видеозапись  актер в Instagram.

Instagram @emmanuil_vitorgan

Чтобы успокоить девочку, Виторгану пришлось взять ее на руки. Старшая наследница звезды, трехлетняя Этель, гораздо спокойнее отреагировала на визит Деда Мороза. Она была рада гостям и с удовольствием проводила их к новогоднему столу, а после с нетерпением распаковала заслуженный подарок.

Поклонники артиста не смогли промолчать. 

«Нормальная реакция младшей! Мы в саду куклу ДМ показывали»,

«Не знаю, как дети, а взрослые точно получили удовольствие от Деда Мороза»,

«Кларочка, зайка маленькая. Папа на помощь пришел!»

«Ох, эти деды морозы пугают деточек, а потом ждем с нетерпением», — отметили подписчики народного артиста РФ.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как маленькие дочери Эммануила Виторгана трогательно поздравили его с 82-летием.

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