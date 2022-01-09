Отчаянные крики и плач: Момент обрушения скалы на туристов в Бразилии попал на видео

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Карина Бернтгольц
Карина Бернтгольц Карина Бернтгольц Журналист 1 042

Момент обрушения скалы на туристов в Бразилии попал на видео

Фото, видео: Depositphotos / Fotofabrika; Telegram @rt_russian

Трагедию засняли очевидцы, которые сплавлялись на лодке рядом с местом обрушения.

Момент обрушения скалы на путешественников на озере Фурнаш в Бразилии попал на видео. Жуткие кадры были размещены в Telegram-канале «RT на русском». Как видно на записи, ничего не предвещало беды: туристы спокойно плавали на лодках у каньона неподалеку от бразильского города Капитолио в штате Минас-Жерайс.

Внезапно откололся гигантский кусок скалы и рухнул в воду, прямо на лодки с людьми. Вероятно, причиной обрушения стал сильный напор воды.

В результате происшествия, по данным телеканала CNN Brasil, шесть человек погибли, еще более 20 пострадали. Отмечается, что у 23 человек легкие травмы, а еще двое с открытыми переломами проходят лечение в больнице Санта-Каса в муниципалитете Пьюми.

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