Токаев поблагодарил Путина и Лукашенко за миротворческую помощь Казахстану

Глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев выразил благодарность лидерам России, Белоруссии и других стран-членов ОДКБ за оперативную помощь с отправкой солдат для стабилизации ситуации в республике.

Токаев подчеркнул, что с первых дней массовых беспорядков он постоянно находился на связи с президентом России Владимиром Путиным. Также глава республики отметил вклад в урегулирование ситуации и со стороны других коллег по ОДКБ:

«Выражаю благодарность Вам, Александр Григорьевич (президент Белоруссии. — Прим. ред.), Садыру Нургожоевичу Жапарову (президент Киргизии. — Прим. ред.), Эмомали Шариповичу Рахмонову (президент Таджикистана. — Прим. ред.) за политическое и даже боевое братство».

Сейчас в стране действуют порядка двух тысяч миротворцев и 250 боевых машин. Такие данные привел Токаев в рамках видеосовещания ОДКБ. Военнослужащие обеспечивают безопасность складов с оружием, воздушных гаваней и других важных со стратегической точки зрения объектов и зон.

С начала 2022 года в Казахстане продолжаются массовые беспорядки. Начавшиеся как выступления мирного населения против повышения цен на газ, митинги превратились в захват госучреждений, разграбление и уничтожение магазинов, а также перестрелки с правоохранителями. В стране введено чрезвычайное положение.

За это время президент республики успел отправить в отставку правительство, возглавить Совет безопасности, а также обратиться к ОДКБ за помощью в борьбе с террористами.

В ходе боев было ранено около тысячи граждан, 16 силовиков убиты.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что «взбесило» Запад в действиях ОДКБ в Казахстане.