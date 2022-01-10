Токаев поблагодарил Путина и Лукашенко за миротворческую помощь Казахстану
Более двух тысяч миротворцев ОДКБ сейчас работают в республике, обеспечивая безопасность стратегических объектов страны.
Фото: РИА Новости / Алексей Никольский
Глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев выразил благодарность лидерам России, Белоруссии и других стран-членов ОДКБ за оперативную помощь с отправкой солдат для стабилизации ситуации в республике.
Токаев подчеркнул, что с первых дней массовых беспорядков он постоянно находился на связи с президентом России Владимиром Путиным. Также глава республики отметил вклад в урегулирование ситуации и со стороны других коллег по ОДКБ:
«Выражаю благодарность Вам, Александр Григорьевич (президент Белоруссии. — Прим. ред.), Садыру Нургожоевичу Жапарову (президент Киргизии. — Прим. ред.), Эмомали Шариповичу Рахмонову (президент Таджикистана. — Прим. ред.) за политическое и даже боевое братство».
Сейчас в стране действуют порядка двух тысяч миротворцев и 250 боевых машин. Такие данные привел Токаев в рамках видеосовещания ОДКБ. Военнослужащие обеспечивают безопасность складов с оружием, воздушных гаваней и других важных со стратегической точки зрения объектов и зон.
С начала 2022 года в Казахстане продолжаются массовые беспорядки. Начавшиеся как выступления мирного населения против повышения цен на газ, митинги превратились в захват госучреждений, разграбление и уничтожение магазинов, а также перестрелки с правоохранителями. В стране введено чрезвычайное положение.
За это время президент республики успел отправить в отставку правительство, возглавить Совет безопасности, а также обратиться к ОДКБ за помощью в борьбе с террористами.
В ходе боев было ранено около тысячи граждан, 16 силовиков убиты.
Ранее 5-tv.ru писал о том, что «взбесило» Запад в действиях ОДКБ в Казахстане.
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