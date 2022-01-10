Экс-советник Назарбаева объяснил, что «взбесило Запад» в действиях ОДКБ

Почти 400 миллиардов долларов инвестиций в экономику Казахстана — причина, по которой весь Запад сейчас «бесится» из-за введения миротворческих сил ОДКБ. Такую точку зрения в интервью РИА Новости высказал Ермухамет Ертысбаев, экс-советник бывшего главы республики Нурсултана Назарбаева.

Казахстан стал местом преткновения разных интересов западных держав. С одной стороны, очевидно, что внешние силы поспособствовали обострению ситуации в стране ради дестабилизации ситуации в тылу у России. С другой же, ЕС и США влили огромные деньги в различные экономические сектора республики:

«Они сюда почти 376 миллиардов долларов внесли инвестиций, особенно в углеводородный сектор... Поэтому введение войск ОДКБ взбесило сейчас весь Запад», — пояснил собеседник РИА Новости.

Ертысбаев также с одобрением высказался о действиях нынешнего главы Казахстана Касым-Жомарта Токаева. По мнению экс-советника, бывший президент республики Назарбаев не ошибся в своем преемнике — он самый достойный кандидат для столь высокого поста.

Казахстан же сейчас балансирует на краю большой опасности. В частности, речь идет о террористической угрозе, привлечь которую могут митинги, свернувшие на дорогу хаоса.

«В республиках Центральной Азии много скрытых ячеек, ваххабитов, салафитов. Исламизация Центральной Азии за 30 лет чудовищных размеров достигла», — выразил свои опасения Ертысбаев.

Потому обращение к странам ОДКБ — решение верное. Международный терроризм должен увидеть, что Казахстан далеко не беззащитен, уверен эксперт.

Крупномасштабные митинги в Казахстане, обернувшиеся массовыми беспорядками с разграблением магазинов, перестрелками, захватами госучреждений, начались в первых числах 2022 года. Изначально выступавшие против повышения цен сжиженный газ жители Актау и Жанаозена вряд ли могли предположить, до каких масштабов разрастется их акция.

До 19 января в стране будет действовать чрезвычайный режим — власти ведут контртеррористическую операцию. Как сообщает МВД Казахстана, в ходе митингов погибли 16 правоохранителей, а около тысячи граждан получили ранения различной степени тяжести.

Ранее 5-tv.ru писал о том, как столица Казахстана пережила массовые беспорядки.