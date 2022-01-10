Экс-советник Назарбаева объяснил, что «взбесило Запад» в действиях ОДКБ
Внутри республики схлестнулись интересы различных европейских стран.
Фото: ТАСС / Минобороны РФ
Почти 400 миллиардов долларов инвестиций в экономику Казахстана — причина, по которой весь Запад сейчас «бесится» из-за введения миротворческих сил ОДКБ. Такую точку зрения в интервью РИА Новости высказал Ермухамет Ертысбаев, экс-советник бывшего главы республики Нурсултана Назарбаева.
Казахстан стал местом преткновения разных интересов западных держав. С одной стороны, очевидно, что внешние силы поспособствовали обострению ситуации в стране ради дестабилизации ситуации в тылу у России. С другой же, ЕС и США влили огромные деньги в различные экономические сектора республики:
«Они сюда почти 376 миллиардов долларов внесли инвестиций, особенно в углеводородный сектор... Поэтому введение войск ОДКБ взбесило сейчас весь Запад», — пояснил собеседник РИА Новости.
Ертысбаев также с одобрением высказался о действиях нынешнего главы Казахстана Касым-Жомарта Токаева. По мнению экс-советника, бывший президент республики Назарбаев не ошибся в своем преемнике — он самый достойный кандидат для столь высокого поста.
Казахстан же сейчас балансирует на краю большой опасности. В частности, речь идет о террористической угрозе, привлечь которую могут митинги, свернувшие на дорогу хаоса.
«В республиках Центральной Азии много скрытых ячеек, ваххабитов, салафитов. Исламизация Центральной Азии за 30 лет чудовищных размеров достигла», — выразил свои опасения Ертысбаев.
Потому обращение к странам ОДКБ — решение верное. Международный терроризм должен увидеть, что Казахстан далеко не беззащитен, уверен эксперт.
Крупномасштабные митинги в Казахстане, обернувшиеся массовыми беспорядками с разграблением магазинов, перестрелками, захватами госучреждений, начались в первых числах 2022 года. Изначально выступавшие против повышения цен сжиженный газ жители Актау и Жанаозена вряд ли могли предположить, до каких масштабов разрастется их акция.
До 19 января в стране будет действовать чрезвычайный режим — власти ведут контртеррористическую операцию. Как сообщает МВД Казахстана, в ходе митингов погибли 16 правоохранителей, а около тысячи граждан получили ранения различной степени тяжести.
Ранее 5-tv.ru писал о том, как столица Казахстана пережила массовые беспорядки.
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