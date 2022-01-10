Коллеги рассказали о состоянии Елены Прокловой перед инсультом

Коллеги актрисы Елены Прокловой рассказали о состоянии здоровья артистки до наступления инсульта.

«Вы знаете, она все время играла в этом спектакле и на гастроли ездила. <…> Никогда никаких претензий вообще не было», — рассказал актер Леонид Дзюник в беседе с 5-tv.ru.

Новость о госпитализации Прокловой для него стала настоящей неожиданностью. По словам Леонида Дзюника, на недавних репетициях она хорошо себя чувствовала и не жаловалась на здоровье.

«Господи боже мой, бедненькая. Бедненькая моя девочка, господи. Как же жалко-то <…> Она в последнее время так прекрасно выглядела», — рассказала 5-tv.ru актриса Людмила Поргина.

Вдова Николая Караченцова поделилась, что Проклова в последние дни часто выходила на публику и вела обычный образ жизни. Людмила Андреевна не смогла поверить, что такой человек мог внезапно попасть в больницу.

По словам актера Ивана Николаева — партнера Прокловой по спектаклю Why not — в последнее время она чувствовала себя нормально. Ничего не предвещало беды, она даже не планировала брать отдых от работы, рассказал Николаев KP.RU. Ближайшие выступления актрисы запланированы на февраль.

По данным 5-tv.ru, Елена Проклова была госпитализирована 10 января. Актриса пожаловалась на сильное головокружение и высокое давление. МРТ головного мозга выявило причину — инсульт. Состояние артистки оценивается как средней тяжести. Она переведена в отделение реанимации.

Елена Проклова начала свою актерскую карьеру с 12 лет. Ее дебют состоялся в кинокартине «Звонят, откройте дверь». Для съемок нужна была юная актриса, и Елена как никто другой подходила на эту роль. Во время работы над фильмом «Гори, гори, моя звезда» актриса встретилась с легендарным актером Олегом Табаковым. По ее словам, у них даже закрутился роман. Правда, в этом артистка призналась только после смерти Табакова.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Елена Проклова рассказала о своем состоянии из реанимационной палаты.