Проклова рассказала о своем состоянии из реанимационной палаты

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Светлана Шевченко
Светлана Шевченко Светлана Шевченко Журналист Инстаграм 15 769

Заслуженная артистка РСФСР была доставлена в одну из столичных больниц под завершение новогодних праздников.

Проклова рассказала о своем состоянии из реанимационной палаты

Фото: Instagram @elproklova

Госпитализированная с инсультом актриса Елена Проклова поспешила успокоить поклонников. В коротком комментарии «Вечерней Москве» она сообщила, что с ней все хорошо.

«У меня все нормально. В настоящее время нахожусь в реанимации», — заявила 68-летняя актриса.

И извинившись добавила, что говорить не может.

Как сообщал ранее 5-tv.ru, Заслуженная артистка РСФСР была доставлена в одну из столичных больниц под завершение новогодних праздников. Она пожаловалась на головокружение и скачок давления. Назначенная врачами МРТ подтвердила — инсульт. Состояние знаменитости оценивается, как средней тяжести.

Коллеги Елены Прокловой выражают ей огромную поддержку. Как сообщал ранее 5-tv.ru, забыв критику и едкие высказывания, слова заботы и любви высказала вдова Николая Караченцова Людмила Поргина. Кроме того назвала и возможные причины инсульта у актрисы.

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