Проклова рассказала о своем состоянии из реанимационной палаты
Заслуженная артистка РСФСР была доставлена в одну из столичных больниц под завершение новогодних праздников.
Фото: Instagram @elproklova
Госпитализированная с инсультом актриса Елена Проклова поспешила успокоить поклонников. В коротком комментарии «Вечерней Москве» она сообщила, что с ней все хорошо.
«У меня все нормально. В настоящее время нахожусь в реанимации», — заявила 68-летняя актриса.
И извинившись добавила, что говорить не может.
Как сообщал ранее 5-tv.ru, Заслуженная артистка РСФСР была доставлена в одну из столичных больниц под завершение новогодних праздников. Она пожаловалась на головокружение и скачок давления. Назначенная врачами МРТ подтвердила — инсульт. Состояние знаменитости оценивается, как средней тяжести.
Коллеги Елены Прокловой выражают ей огромную поддержку. Как сообщал ранее 5-tv.ru, забыв критику и едкие высказывания, слова заботы и любви высказала вдова Николая Караченцова Людмила Поргина. Кроме того назвала и возможные причины инсульта у актрисы.
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